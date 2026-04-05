Lekari su me uz pesmu vratili u život! Dačić se oglasio EMOTIVNOM PORUKOM: Evo koga je sve pomenuo (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nedavno je izašao iz bolnice nakon nekoliko dana u teškom zdravstvenom stanju, a sada se ponovo oglasio i nastavio a zahvaljuje onima koji su bili uz njega u tom periodu.

Ovoga puta on se obratio svim pevačima i pevačicama koji su ga podržavali.

- Naravno da neću zaboraviti moje dugogodišnje prijatelje i njihove familije. Bez imalo patetike, materijalna istina je da su me lekari uz pesmu vratili u život. Kad mi se plače, pevam još jače, pesma je moja sudbina! Zahvaljujem se svima za koje znam da su se brinuli i molili za moje zdravlje, kao što su Svetlana Ceca Ražnatović, Aco Pejovic, Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Haris Džinović, Lepa Brena, Saša Matić,, Jelena Karleuša, Aleksandra Prijović, Radiša Trajković Đani, Katarina Kaja Ostojić, Dejan Petrović, Neda Ukraden, Baja Mali Knindža, Aleksandra Kovač, Bebi Dol, Vera Matović, Nada Obrić, Ana Nikolić, Milica Jokić, Jovana Tipšin, Miki Mećava, porodice Bešlić, Šaulić i Njegomir. Hvala puno svima, dobrim vam se svima vratilo - naveo je Dačić u objavi na Instagramu.

