MILOŠ VUČEVIĆ ODGOVORIO NA SRAMNE NAPADE MARINIKE TEPIĆ NA ANDREJA VUČIĆA: Stari pobornik autonomaške politike može samo da pati!

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se nakon novih skandaloznih napada na porodicu Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja, od strane Marinike Tepić.

-Marinika Tepić je stari pobornik autonomaške politike u Vojvodini. Jedini "gresi" Andreja Vučića zbog kojih ga dotična targetira su:

- Što je brat predsednika Aleksandra Vučića.

- Što je srpski rodoljub i patriota.

- Što se neumorno bori za srpski suverenitet i što su on i ljudi poput njega, oduvek bili brana vojvođanskom separatizmu.

Ali Marinika može samo da pati.

Vojvodina će ostati deo Srbije i nikada neće dobiti svoj "pozivni broj". Novi Sad će se uvek dobijati samo na 381- poručio je putem Iksa Vučević.