'NEMA VIŠE OPRAVDANJA ZA BLOKADE MANJE GRUPE LJUDI' Prvi čovek Grada Mićin o aktuelnostima u Srpskoj Atini: Uskoro građevinska dozvola za stajalište na Rumenačkom putu!

Situacija u Novom Sadu je stabilna, kada je uporedimo sa periodom od pre godinu dana, naglasio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin na Njuzmaks Balkans televiziji.

On je naveo i da nema više protesta koji su ranije bili.

-Nije dobro je da imamo običaj jednog malog broja ljudi petkom u 11.52 blokiraju saobraćaj. To je 5,6 ljudi koji blokiraju saobraćaj. Ako je u startu kada se nesreća desila postojao revolt ljudi, sada kada je prošlo više od godinu dana od nesreće nema opravdanja- rekao je.

Gradonačelnik se dotakao i slučaja od petka, kada je Mirko Pavlov prelazio ulicu u Novom Sadu.

-Krenule su verbalne provokacije prema njemu. Više puta sam istakao da on dolazi iz nekog drugog vremena u kojem je to bilo nepojmljivo. Ono što mi je problematično u postupanju ta dva policajca što su ga odveli sa strane, a jedan ga gurnuo. Policija je trebalo da sagleda kontekst ceo događaja. Trebalo je da postupa prema licu koje su unelo Pavlovu. Sa svima je morao da bude obavljen razgovor- poručio je Mićin.

Kako dalje objašnjava prvi čovek Grada da nije bilo nezakonitih blokada, Mirko Pavlov ne bi bio u problemu, kao ni policijaci.

-Ja sam pozivao na dijalog, pozivao pripadnike opozicije u kabinet. Što se tiče policije, ona je preživljavala teške trenutke, bili su brutalno vređani. Tada su imali situaciju da je pred njima bilo hiljadu ljudi, a sada imamo 10 ljudi koji blokiraju raskrsnice. Policija treba da upotrebi svoja ovlašćenja- podvukao je.

On se dotakao i pada skele sa Norka.

-Zahtevao sam da gradske službe odmah izađu na teren. Zatvorili su gradilište, skela je uklonjena, prekršajno je kažnjen izvođač. Sve što je iz nadležnosti grada je urađeno tog dana- rekao je.

Očekujem vrlo brzo građevinsku dozvolu za izgradnju prilaza stajališta na Rumenačkom putu, odgovorio je Mićin na pitanje novinarke o novom stajalištu za voz u našem gradu.

-Podrazumevaće 150 parking mesta, parkiralište za bicikle, sa obe strane biće biciklističke staze. Radovi će početi čim se dobije građevinska dozvola. Radi se sanacija krila A i D. Kada se to uradi, moći ćemo da stavimo glavnu železničku stanicu u funkciju, a kada se završi istraga onda ćemo da razmišljamo šta konkretno sa tim objektom može da se uradi. To će stručnjaci reći.

Gradonačelnik se dotakao i konkursa za spomenik žrtvama nadstrešnice, podsetivši da su na prethodnom konkursu dve ponude bile nepotpune.

-Sada imamo više potpunih ponuda. To je istorijska stvar da se napravi spomenik. Nadam se da će žiri vrlo brzo doneti odluku- zaključio je Mićin.



Autor: D.Bošković