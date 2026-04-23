Antić: Blokaderi se, kad izgube na izborima, žale da su izbori pokradeni

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić izjavio je danas, govoreći o dešavanjima na Medicinskom fakultetu nakon izbora za Studentski parlament, da se pripadnici blokaderskog pokreta, kada izgube izbore, žale da su izbori pokradeni.

Dodao je da mu je drago što su se studenti u blokadi vratili parlamentarizmu, ali je ukazao da kod parlamentarizma postoje određena pravila.

"Pravila su da vi kontrolišete izbore, a sada pošto su izgubili izbore pripadnici tog blokaderskog pokreta se žale da su izbori pokradeni. Kada pobede nikada ne govore o neregularnostima, što je manir i opozicije. Kažu da jedan deo listića nije na istom papiru, pa jel treba da bude, šta su vaši članovi komisije rekli?", rekao je Antić.

Dodao je Antić je da o tome koliko je Univerzitet u Beogradu neozbiljan svedoči činjenica da ne postoji interno obaveštenje, već da profesori mogu da saznaju sve samo preko novina ili ukoliko lično poznaju nekog od profesora sa Medicinskog fakulteta.

Antić smatra da je studentska lista tragikomična jer na njoj nema studenata, ali da ta lista treba što pre da se predstavi imenom i prezimenom sa svojim kandidatima i programom, kako bi građani znali šta oni tačno nude.

Osvrćući se na razgovor rektora Univerziteta u Beogradu Vladan Đokića sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, Antić je rekao da on govori u prilog tome da će, ako se sutra uspostavi neka nova vlast, Srbija, kako je naveo, dobiti politiku Marte Kos i ekstremista iz Evropskog parlamenta.

Antić je rekao da, ako se hoće da se menja vlast u Srbiji, mora se građanima ponuditi alternativa koja ne podrazumeva da će da radi sve što Brisel kaže, jer građani Srbije nikada neće podržati ukidanje Republike Srpske, priznanje tzv. Kosova, prihvatanje samostalnosti Vojvodine.

"Marta Kos ne glasa ovde, njeni interesi nisu isto što i naši interesi, njeno viđenje ljudskih prava nije isto što i viđenje naših ljudskih prava", naveo je Antić govoreći o razgovoru Đokića sa Martom Kos u Briselu.

Autor: D.Bošković