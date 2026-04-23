Završena druga redovna sednica prolećnog zasedanja, usvojene sve tačke dnevnog reda

Druga redovna sednica prolećnog zasedanja Skupštine Srbije završena je danas danom za glasanje, u kojem su narodni poslanici izglasali sve predloge zakona i potvrdili sve sporazume i odluke sa dnevnog reda.

Sednica je počela 16. aprila, a na dnevnom redu je bilo 40 tačaka.

Skupština Srbije je danas izglasala više zakona koje je predložila Vlada Srbije, među kojima su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Zakon o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Poslanici su izglasali i Zakon o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Skupština je usvojila i Zakon o izmenama Zakona o transportu opasne robe, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, kao i Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i više predloga zakona kojim se potvruđuju međudržavni i međunarodni sporazumi koje je potpisala Vlada Srbije ili druge državne institucije.

Usvojeni su zakoni kojima se potvrđuju sporazum između Vlade Srbije i Vlade Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji (gasna elektrana kod Niša), Konvencija o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva, sporazum između Srbije i Japana o podsticanju i zaštiti ulaganja, sporazum između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Poslanici su potvrdili i sporazum između Vlade Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije; Odluku broj 1/2025 Saveta za pratnerstvo, trgovinu i saradnju između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva od 23. decembra 2025. godine o izmenama Protokola 3 u vezi sa definicijom pojma "proizvodi sa poreklom" i metodama administrativne saradnje uz Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljstva Velike Britanije i Severne Irske.

Skupština je potvrdila i Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 Projekta beogradskog metroa, Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Kipra o statusu njihovih snaga, Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Republike Koreje o podsticaju i zaštiti ulaganja.

Potvrđeni su i sporazum između Evropske unije, s jedne i Srbije, s druge strane o pridruživanju Srbije Programu EU4Health, sporazum između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o saradnji u oblasti turizma, Okvirni sporazum o zajmu LD 2251 (2025) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Srbije za finansiranje javnog sektora - rehabilitacija lokalnih puteva.

Poslanici su potvrdili i Finansijski ugovor Održivo unapređenje putne mreže između Srbije i Evropske investicione banke, Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Kube o sprečavanju nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, Konvenciju o osnivanju Međunarodne organizacije za medijaciju.

Poslanici su usvojili zakone kojim se potvrđuju Ugovor o zajmu uz finansijski protokol potpisan 27. novembra 2025. godine između Vlade Srbije i Vlade Francuske (između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimac i BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, koji postupa u ime, za račun i pod kontrolom Vlade Francuske, kao zajmodavac), Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja projekta razvoja računara visokih performanski (superkompjuter) i veštačke inteligencije, kao i Sporazum između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva prosvete NR Kine o međusobnom proznavanju potvrda, diploma i stepena stečenog visokog obrazovanja.

