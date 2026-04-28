Milićević u Kikindi: Srbija je sigurno mesto u svetu turbulentnih dešavanja

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević posetio je danas Kikindu, gde je u okviru programa "Sa ministrom na Ti”, razgovarao sa mladim ljudima i poručio im je da je Srbija sigurno mesto, mirna luka, posebno u svetu turbulentnih dešavanja i izazova.

U saopštenju kabineta ministra Milićevića navodi se da je on u prisustvu gradonačelnika Kikinde Mladena Bogdana, razgovarao sa mladim ljudima, stavljajući u fokus neposredan, iskren i otvoren odnos između države i generacija koje dolaze.

U razgovoru sa Milićevićem mladi su izneli svoje stavove i razmišljanja o njihovim potrebama, izazovima i vizijama budućnosti.

Milićević je rekao da je jedan od ciljeva projekta "Sa ministrom na Ti" iskren i jednostavan dijalog sa mladima i dodao je da je došao u Kikindu da čuje sa kojim se izazovima suočavaju, kao i da čuje predloge koji mogu koristiti u kreiranju politika koje će obezbediti stabilnu i sigurnu budućnost.

"Došao sam da razgovaram sa vama, da čujem šta je to što je potrebno da uradimo da biste ostali u zemlji, šta je to što možemo da uradimo da se vratite. Uvek sam dostupan mladim ljudima za razgovor, ne samo kao podrška, već kao partner koji iskustvom i znanjem može doprineti realizaciji zajedničkih ciljeva", rekao je Milićević.

Podsetio je da Srbija od pre desetak godina nije ista zemlja kao danas i dodao da to ne potvrđuje samo bolji životni standard građana, već i realna slika na terenu.

On je naglasio da se u proteklom periodu veliki broj porodica sa decom vratio iz inostranstva u maticu, gde nastavljaju svoj život i budućnost kreiraju u Srbiji.

"Srbija je sigurno mesto, mirna luka, posebno u svetu turbulentnih dešavanja i izazova, iskren dijalog je osnov za svaku ozbiljnu i odgovornu politiku koja može garantovati i budućnost u kojoj želimo da živimo", rekao je Milićević.

Mladi su u razgovoru sa ministrom otvorili temu njihovih sunarodnika koji žive izvan granica Srbije, kao i njihove povezanosti sa maticom.

Milićević je naglasio važnost jačanja i povezivanja mladih sa otadžbinom i podsetio na dosadašnje projekte koje Kabinet aktivno realizuje sa mladima i decom u dijaspori i regionu.

"Važno je čuvati svoj identitet, pored jačanja svesti o nacionalnoj pripadnosti potrebno je motivisati mlade da razmišljaju o trajnom povratku, kroz sistemsku podršku države i društva. Želimo da Srbija bude prvi izbor u odluci koja se tiče budućnosti i verujem da Kabinet radi dobar posao", rekao je Milićević i dodao da zato želi dodatno da čuje šta mladi mogu da ponude, koja su to razmišljanja i stavovi koji će doprineti boljem i razvijenijem društvu.

Istakao je da će nastaviti da razgovara sa mladima, da podstiče dijalog radi boljeg razumevanja i međusobnog poštovanja, a projekat "Sa ministrom na Ti" ocenio je kao potvrdu opredeljenosti da se budućnost gradi zajedno, odgovorno, posvećeno i sa jasnom vizijom.

Autor: Marija Radić