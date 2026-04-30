Država hitno pušta još 30.000 tona dizela iz rezervi: Ovo su nove mere Vlade Srbije zbog haosa sa naftom - produžena zabrana izvoza, akcize niže 25 odsto!

Vlada Republike Srbije donela je odluku da pusti još 30.000 tona dizela iz rezervi, što je sa prethodno preuzetim količinom od strane naftnih kompanija ukupno 65.000 tona.

Ovo je, na svom Instagram nalogu, saopštila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je dodala da je odlučeno da se produži zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, do kraja juna.

Akcize smanjene za 25 odsto

- Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao još jednu od mera kako bismo zaštitili snabdevenost našeg tržišta a usled globalnog poremećaja i porasta cena nafte. Uz to, akcize su smanjene za 25 odsto.

Situacija na svetskom tržištu je sve složenija i izazovnija i nema naznaka koliko će još poremećaji trajati što stvara velike pritiske na našu ekonomiju. Mere koje donosimo da zaštitimo naše gradjane nisu lake za državu jer značajno umanjuju budžetske prihode i povećavaju rashode, ali smo spremno odgovorili na izazove i ponosna sam sto uspešno štitimo naše gradjane i privredu od naglog skoka cena goriva već dva meseca.

Obavezne rezerve nafte i naftnih derivata povećane su u prethodne 4 godine sa 31 dana prosečne dnevne potrošnje na 55 danа.

Оd 2022. оbavezne rezerve evro dizela su duplirane a rezerve benzina povećane su čak dva puta - napisala je ministarka Đedović Handanović.

Autor: D.Bošković