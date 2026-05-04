'32 fotografije svedočanstva o prekinutim životima i praznim mestima koja niko ne može da popuni' Ministarka Stamenkovski: Usvojićemo zakon o nestalim licima

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski najavila je usvajanje Zakona o nestalim licima u 2026. godini, uz podršku predsednika Vučića.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski najavila je danas da će u 2026. godini biti usvojen zakon o nestalim licima, dodajući da je taj poduhvat podržao predsednik Republike Aleksandar Vučić.

- Ovo su priče u 32 fotografije o prekinutoj mladosti, o prekinutom detinjstvu, o prekinutim životima. Ovo su ona mesta koja su ostala prazna za njihovim porodičnim stolovima, u njihovim domovima, u njihovim kućama, i koje niko ne može da popuni. Velika tragedija našeg stradalnog naroda jeste svakako u tome što su u vihoru rata gubili svoje najmilije, ali višestruko je veća bol onih porodica koje svoje najmilije nisu uspele ni da dostojanstveno sahrane, još uvek tragaju za njima - rekla je ministarka.

- Mi ispravljamo nepravdu koju nismo prouzrokovali. Mi ispravljamo nepravdu za koju nismo krivi i odgovorni. Neki drugi su bili vinovnici, ratni puškaši, neki drugi su želeli raspad države u krvi, i neki drugi su kršili osnovna ljudska prava. Nisu bili pošteđeni oni koji su bili nemoćni da se brane. Nisu bili pošteđeni oni kojima su govorili da treba da ostanu na svojim ognjištima i da im neće faliti dlaka s glave. Stradali su i u operaciji "Bljesak", stradali su i u operaciji "Oluja", a svi dobro znamo šta se našem narodu dogodilo na području Kosova i Metohije. To je istina kojoj mi moramo da svedočimo, to je pravda za koju mi moramo da se borimo. Danas, kao resorni ministar, stajem iza njihovog zahteva da usvojimo Zakon o nestalima, i moram da istaknem da smo za taj poduhvat dobili i podršku predsednika Republike - rekla je ona.



Autor: D.Bošković