Istorijski zakon u Srbiji: Od oktobra nova prava za roditelje dece sa smetnjama: Evo šta donosi novi zakon

U Ekspo 2027 Plejgraundu održana je konferencija "Nijedna mama nije sama" posvećena unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja, a ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je bila jedna od učesnika, istakla je da se danas završava proces javne rasprave o nacrtu zakona o roditelju negovatelju i najavila da će primena tog zakona početi u oktobru 2026. godine.

Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da će tim "istorijskim zakonom" roditelji koji 24 sata brinu o deci sa smetnjama u razvoju prvi put dobiti zvaničan institucionalni status.

- Ovo nisu ljudi koji traže platu bez posla, već roditelji koji su zbog neprekidne nege svoje dece sprečeni da rade. Država po prvi put prepoznaje njihov problem i omogućiće im pravo na penziju, radni staž i zdravstvenu zaštitu, kako nakon godina posvećenosti ne bi završavali kao socijalni slučajevi - poručila je Đurđević Stamenkovski govoreći o novom zakonu koji se odnosi na roditelje-negovatelje.

Izrazila je zahvalnost udruženjima i svojim saradnicima iz ministarstva koji su imali hrabrosti da pokrenu donošenje zakona koji se tiče roditelja negovatelja.

- Od 2013. godine o njemu se govorilo, u ranijem periodu se uopšte nije ni govorilo o tome, nije bila tema, niko nije ni otvarao to pitanje niti problematizovao položaj roditelja koji neguju svoju dečicu, ali od 2013. godine imali smo jedan proces uopšte otvaranja te teme i kandidovanja rešenja za nju. Danas, 2026. godine, mi više o tome ne pričamo, mi na tome radimo, mi taj posao završavamo. Primena zakona će biti već od oktobra 2026. godine - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom jedan od prioriteta

Istkala je da je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom jedan od prioriteta njenog resora i pozvala ih da se prijave na javni poziv ministarstva iskoriste pogodnosti i realizuje svoje ideje.

Govoreći o merama i promenama koje će biti donete u cilju unapređenja života osoba sa invaliditetom, Đurđević Stamenkovski je najavila skoro usvajanje zakona o registru osoba sa invaliditetom.

Prema njenim rečima, Srbija trenutno nema precizne podatke o broju slepih, slabovidih ili gluvih osoba, što onemogućava adekvatno kreiranje socijalnih politika.

- Usvajanje ovog registra je još jedan istorijski korak koji će nam omogućiti da na osnovu tačnih podataka kreiramo konkretne mere, povlastice i vidove asistencije za osobe sa invaliditetom - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je navela da je juče razgovarala sa predstavnicima Ekspa i naglasila da će 2027. godine tema inkluzije, između ostalih, biti tema kojom će se Srbija takođe predstaviti čitavom svetu.

- Da bismo to učinili, potrebno je da sve ono što u nacionalnom paviljonu bude izloženo, bude prevedeno i na znakovni jezik i na Brajevo pismo. Ministarstvo će stati iza tog projekta, jer želimo da pokažemo da su naši sadržaji kojima se predstavljamo svetu pristupačni i onima među nama koji su osobe sa invaliditetom, koji govore nekim drugim jezicima, ali sam siguran da ćemo se uvek, bez obzira na jezik i na pismo kojim se služimo, dobro razumeti, jer osećamo jedni druge - kazala je Đurđević Stamenkovski.

Autor: A.A.