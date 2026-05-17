Vučić sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija: Srbija apsolutno stabilna i pogodna za investiranje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon sastanka sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, razgovarao je sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija, a očekuje ga i učešće na Svetskom urbanom forumu UN.

Ministar finansija Azerbejdžana Sahil Babajev je rekao da su odnosi Srbije i njegove zemlje najjači u istoriji, i da se trgovinski odnosi dinamično razvijaju i šire.

- Naravno, brojke nisu potpuno u skladu sa našim potencijalom, koji je mnogo veći. Razmena je prošle godine bila 135 miliona dolara, i mi smo posvećeni da sve to diverzifikujemo, i da obuhvatimo odnose i u drugim oblastima, počev od proizvoda u industrijskom sektoru i poljoprivredu. Sa druge strane, bilans kada je reč o investicionim odnosima je odličan - rekao je Babajev.

On je posebno naglasio važnost leta Beograd-Baku, i dodaje da to otvara nove mogućnosti u razvoju odnosa dve zemlje.

- Danas su se sastali predsednici Vučić i Alijev, i utvrdili su da ne postoji nijedna barijera za dalji razvoj poslovanja među našim zemljama. To je jasan signal za vas, privrednike, i mi smo spremni da vas podržimo u tome - kazao je Babajev.

Predsednik Vučić je posle obraćanja domaćina rekao da Azerbejdžan smatramo istinski prijateljskom zemljom.

- Predsednik Alijev je moj dragi prijatelj, i moram da kažem da smo se dotakli nekih novih oblastih moguće saradnje, i smatram da je to bio veoma plodonosan razgovor dvojice predsednika. Jedva čekam da ponovo razgovaramo, i onda da ga ugostim što je pre moguće u Beogradu - kazao je Vučić.

On je privrednicima iz Azerbejdžana rekao da su uvedeni direktni letovi iz Beograda do Bakua, i dodaje da postoje različite oblasti koje do sada nisu bile tema.

- Kupovina vaše nafte i gasa nisu jedina polja saradnje. Potrebno je da potpišemo ugovor između SOCAR-a i SrbijaGasa, i radi se o izgradnji nove gasne elektrane u blizini Niša, sa kapacitetom od 500 megavata. Imaćemo zajedničku odgovornost, i biće tu zajedničkog udela, što znači da ćemo zajednički morati da vodimo to. To je veliki i skup projekat, a nadam se da ćemo elektranu završiti do 2030. godine - naglasio je on.

Otkrio je da mu predsednik Alijev barem jednom mesečno pošalje specijalan paket sa azerbejdžanskim paradajzom i krastavcem, i da mu on uvek uzvrati.

- Moram da kažem vama, Srbija nema nikakav problem sa javnim dugom, manji je od 43 odsto u odnosu na BDP. Neće se povećavati, i to samo po sebi govori, ako poredimo sa zemljama EU, mi nemamo problema sa time. Prvi put u istoriji dobili smo investicioni rejting, i to svedoči o političkoj i ekonomskoj stabilnosti - rekao je predsednik.

Podseća da država daje subvencije za zapošljavanje, i da se za sve mogu obratiti našoj Agenciji za razvoj.

- Vodimo brigu o azerbejdžanskim investicijama 100 odsto. U roku od 48 sati možete dobiti odgovor. Sarađujemo sa Azvirtom već 10 godina, i više, i čak i bez nekakvog predfinansiranja dobijali su sve više poslova. Radili su veoma profesionalno i odgovorno, bez kašnjenja, i zadovoljni smo saradnjom sa njima - dodao je on.

Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Previous Next

Autor: S.M.