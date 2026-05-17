Borojević za Hit Tvih: Tužilaštvo je okupirano i ne radi u interesu države! Mijahlović: Građani 2 godine trpe blokade, potpuno su obespravljeni

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Kako blokaderi pokušavaju da ožive mrtvaca - obojenu revoluciju ugoržavajući živote građana i zašto je Milogorce pogodilo pismo Crnogorcima predsednika Srbije Aleksandra Vučića?

O tome i drugim temama govorili su Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije, Vesna Veizović, novinarka i Saša Borojević, marketinški konsultant.

Predlog broj 1 - Linč kod Pravnog

- Mi kao društvo gotovo dve godine trpimo blokade i mi smo potpuno obespravljeni kada je u pitanju osnovno ljudsko pravo, a to je kretanje. Ovo što se dogodilo kod Pravnog fakulteta je pripremljeno - navela je Mihajlović.

Kako je dodala, neophodno je da reaguju nadležni organi po pitanju neprijavljenih skupova koji je bilo oko 40.000.

Veizović kaže da je kvalifikacija kao teško ubistvo u pokušaju očekivana jer su ljudi iz tužilaštva blokaderi.

Tu se, kako je ocenila, objektivnost ne očekuje.

- Tužilaštvo je okupirano i ne radi u interesu države, finansirao ih je i obučavao USAID - rekao je Borojević i ocenio da je simptomatično da se incidenti dešavaju pred najavljene velike skupove.

- Ispred Pravnog fakulteta je bilo najmanje studenata - istakao je on i dodao da ljudi nisu svesni da se nalaze u poziciji "korisnih idiota".

Mihajlović je govoreći o padu nastrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, koja je bila povod za proteste, istakla da je važno da ljudi znaju da uzrok korupcije, već da je struka zakazala.

- Struka nisu ministri i političari - istakla je ona, a Veizović je dodala da od opozicionih medija koji su konstanto podgrevali atmosferu ne očekuje izvinjenje na račun bivših ministara koji su tada uhapšeni - Momirovića i Vesić.

Predlog broj 2 - Montenegro

Borojević je istakao da su u Crnoj Gori dobrodošli svim osim Srba.

- Uskoro Srbi neće smeti da imaju u Crnoj Gori svoju imovinu jer će morati da se izjasne kao Crnogorci - istakao je Borojević.

Mihajlović je ocenila da je Vučić obaćajući se Crnoj Gori, pokazao još jednom da Srbija sa svima želi dobre odnose.

- Istovremeno ne sme da se zaboravi rezolucija o Srebrenici, priznanje takozvanog Kosova, odlazak crnogorske vlasti u Hrvatsku na proslavu Oluje. Srbi u Crnoj Gori se osećaju nesigurno, tamo živo 200.000 naših ljudi. Mi se ne mešamo u njihove unutrašnje stvari, kao što su oni to učinili po potanju dela srpske teritorije - dodala je ona.

Mihajlović je istakla da Srbija od Crne Gore dobija više nekakvih kriminalnih klanova, nego prijateljskih gestova.

Gledaoci koji su se telefonski uključili u emisiju glasali su za predlog broj dva.

Borojević je glasao za predlog broj jedan, uz napomenu da veruje u mogućnost da je pad nastešnice u Novom Sadu bio teroristički akt, kao što je govorio Đuro Raca, otac devojke koja je stradala na Železničkoj stanici.

Zorana Mihajlović je glasa za predlog broj dva, navodeći da je važno imati predsednika koji vodi računa o svojoj državu, ali ne zaboravlja stvari koje su se dešavale.

Autor: S.M.