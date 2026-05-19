Mihajlović: Ako se ne postigne dogovor sa MOL-om Srbija može da ponudi da preuzme NIS

Nekadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da Srbija ukoliko se ne postigne dogovor sa mađarskim MOL-om o Naftnoj industriji Srbiji može da ponudi da preuzme ruski udeo u NIS-u i dodala da Srbija u pregovorima sa MOL-om ne sme da odustane od toga da Rafinerija u Pančevu radi u punom kapacitetu.

Mihajlovićeva je za Tanjug istakla govoreći o pregovorima sa MOL-om da je Srbija ozbiljna država koja je od početka ove situacije rekla da je naša država spremna da kupi ruski udeo u NIS-u, ali i da ko god bude razgovarao sa ruskom stranom ne može da postigne dogovor bez pristanka Vlade Srbije.

"Naš glavni i najosnovniji uslov je da Rafinerije uvek radi isto koliko će NIS da radi, to je uslov od kog mi ne odstupamo. Svi bi voleli da se to što pre završi, sve ovo nije zavisilo od nas već se desilo zbog geopolitičkih odnosa, Rusije i Amerike. Dobro bi bilo da imamo dovoljno svega, da prerađujemo naftu, da dobijamo derivate, ali to ne znači da nemamo rešenje. Uvek postoji rešenje pa čak i u ovoj situaciji", poručila je ona.

Na pitanje da li će američki Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD produžiti licencu za pregovore o prodaji ruskog udela u NIS-u koja ističe 22. maja, Mihajlovićeva je rekla da bi OFAC trebalo da produžit taj rok ukoliko dogovor o prodaji ne bude postignut do 22. maja, jer je to značajno za Srbiju u smislu rada Rafinerije u Pančevu.

"Mi kao država smo pokazali da smo dovoljno jaki i stabilni, i da u svakoj varijanti možemo da opstanemo. Za našu državu je važno da se to produži, nismo uticali da se sve ovo dogodi ali moramo da istrpimo neke stvari. Nadam se da će OFAC produžiti licencu za pregovore", izjavila je ona.

Odgovarajući na pitanje od kog uslova Srbija ne sme da odustane u pregovorima sa MOL-om, Mihajlovićeva je napomenula da je glavni uslov da Rafinerija u Pančevu radi u punom kapacitetu i da može svakodnevno da prerađuje sirovu naftu.

Kako je navela, drugi važan uslov je Petrohemija koja broji 2.000 ljudi, kao i uslov da Srbija ima mnogo veći udeo u vlasništvu NIS-a jer to državi daje mogućnost ne samo da predlaže već i da utiče i zaustavi neke odluke koje nisu u interesu NIS-a.

Autor: Jovana Nerić