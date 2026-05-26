'UDARILI NA KINU I SRBIJU UOČI VUČIĆEVE POSETE!' Mrdić optužio tužioce JTOK: Hteli da sruše milijarde investicija i čelično prijateljstvo!

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić oštro je kritikovao postupanje pojedinih tužilaca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, tvrdeći da su svojim odlukama pokušali da naruše odnose Srbije sa Narodnom Republikom Kinom i ugroze velike međunarodne investicije.

Mrdić je naveo da se sve dešava u trenutku kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Kina, gde, kako je istakao, Srbija potpisuje nove ugovore vredne milijardu evra i dodatno učvršćuje „čelično prijateljstvo“ dve države.

On je posebno optužio glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića i tužiteljku Jasminu Milanović Ganić, tvrdeći da su 1. avgusta prošle godine doneli naredbu o sprovođenju istrage protiv dve kineske državne kompanije angažovane na projektu brze pruge Beograd–Subotica.

Prema njegovim rečima, u toj istrazi kineske kompanije su optužene da su „otele iz srpskog budžeta 115 miliona dolara“, ali da, kako tvrdi, ni posle deset meseci nisu ponuđeni dokazi za takve navode.

– Bila je to zavera protiv NR Kine ove tužilačke klike sa grupom izdajnika iz policije koji su smenjeni, a verujem da će brzo odgovarati za to što su uradili – naveo je Mrdić.

Govoreći o projektu brze pruge Beograd–Budimpešta, Mrdić je ocenio da je reč o najvećem kineskom infrastrukturnom projektu u Evropi i da je zbog toga bio meta „Kini neprijateljskih zemalja“.

On tvrdi da su pomenuti tužioci „radili u interesu trećih zemalja“, sa ciljem da ugroze odnose Srbije i Kine i zaustave dolazak novih investicija.

Mrdić je u izjavi pomenuo i slučaj Generalštaba, navodeći da su, prema njegovim tvrdnjama, tužilac JTOK Vojislav Isailović i tužilački pomoćnik Rade Bajić pokrenuli postupak kako bi „pokvarili odnose Vlade Srbije i administracije predsednika SAD“ Donald Trump.

– Investiciju vrednu više od 750 miliona evra jesu privremeno zaustavili, ali nisu pokvarili naše odnose sa SAD i to će se videti narednih meseci – rekao je Mrdić.

Na kraju, predsednik skupštinskog odbora poručio je da „dolazi vreme odgovornosti“ i optužio pomenute tužioce za zloupotrebu položaja i delovanje protiv interesa Srbije.