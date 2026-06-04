SVI SU UZNEMIRENI NAKON SAOPŠTENJA BIA: Lider SNS Vučević o uzavreloj situaciji u Crnoj Gori: Nadam se da će predsednik Vučić doneti najbolju odluku treba li da ide u Tivat

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je gostujući kod Milomira Marića da se pravi fama oko odlaska predsednika Aleksandra Vučića na samit u Tivat i da je on tamo nepoželjan.

- Najinteresantnije je da ti ljudi, koji su putovali tim letom za Crnu Goru nisu na poternici, to su slobodni građani. To što ih neko namerno kriminalizuje iz Podgorice, to je klasična politička zloupotreba. I naravno podgrevanje atmosfere za dolazak Aleksandra Vučića u Tivat. Još nisam čuo koje su to krivično delo koje ti momci uradili. Od oružja su imali transparent „Srbija pobeđuje“ i toki-voki. Pretpostavljam da su hteli da podrže predsednika Vučića. Šta je tu sporno, što se od toga pravi fama? Vučić ide u Tivat i pravi se atmosfera da je on tamo nepoželjan. Plus imamo mafijaške klanove iz Crne Gore, koji pokušavaju da vladaju ovim regionom i Evropom. Putnici na tom letu, da su sporni u smislu krivično-pravne odgovornosti, ne bi mogli da polete iz Beograda. Pretpostavljam da su to patriote. Svi su se uznemirili nakon saopštenja BIA, nadam se da će predsednik da donese najbolju moguću odluku da li treba da ide na samit u Tivat. Mi ne tražimo da Crna Gora bude srpskija država od Srbije, samo da nemaju antisrpski narativ kao konstantu. Mi Crnu Goru ne osporavamo u nijednom segmentu. Oni beže od sopstvene istorije. Oni bi poništili Njegoša, kralja Nikolu. Ćerka kralja Nikole je bila majka kralja Aleksandra. Oni odlaze da brišu i falsifikuju istoriju. Nadam se da će predsednik doneti najbolju odluku, ima važne sastanke tamo, čekaju ga svetski lideri - rekao je Vučević.

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Autor: Pink.rs