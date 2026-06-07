Drecun: Posle svakih izbora institucionalna kriza na KiM se sve više produbljuje

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenio je danas, povodom održavanja izbora za skupštinu privremenih prištinskih institucija, da se posle svakih izbora institucionalna kriza na KiM sve više produbljuje, navodeći da su institucionalne krize jedna od karakteristika delovanja Aljbina Kurtija.

"Aljbin Kurti i Samoopredeljenje ne mogu da naprave koaliciju, odnosno ne žele da naprave koaliciju sa nekom od tri referentne albanske stranke i zbog toga ne mogu da imaju dvotrećinsku većinu kada je to potrebno, kao što je recimo kod izbora takozvanog predsednika. Aljbin Kurti apsolutno ne razmišlja ni o kakvoj mogućoj saradnji sa Srpskom listom, na stranu to što Srpska lista sigurno sa njim ne bi sarađivala, ali i tu gubi jedan deo moguće podrške", rekao je Drecun za Tanjug.

On je naveo da Kurti gradi optimizam na tome što je na Kosovu i Metohiji veliki procenat mladih do 25 godina, kao i što ima veliki broj Albanaca u dijaspori, koje smatra za svoje biračko telo.

"Koje su dve ključne karakteristike Kurtijevog političkog delovanja. Prvo, to je nacionalističko-populistička retorika delovanja. Velikoalbanski nacionalizam, populističko delovanje, koje počiva na priči o suverenitetu. To je priča vezana za navodni suverenitet, za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, za izuzetno oštar odnos prema Beogradu, za terorisanje srpskog naroda i to je po meni prilično prihvatljivo i možda najprihvatljivije upravo toj mladoj albanskoj generaciji i populaciji onih Albanaca koji se nalaze u dijaspori", ocenio je Drecun.

Podsetio je da je Kurti odvojio novac da plati avione, za one koji žele da dođu da glasaju, kao i da je omogućeno glasanje u 34 države.

"On pokušava da dobije što je moguće veći broj glasova i zato pojačava terorisanje. Stalno pravi neke incidente, mada ne znam gde više pronalazi načine za terorisanje Srba da bi pridobio te glasove", rekao je Drecun.

Naveo je da problem predstavlja i što niko ne može da obezbedi dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor tzv. predsednika.

"On može da formira većinu posle izbora, da formira takozvanu vladu, ali je pitanje šta će sa izborom takozvanog predsednika. Oni imaju ona tri kruga glasanja. U prva dva mora da ima dvotrećinsku podršku onih koji su u parlamentu. Ako ne napravi koaliciju sa nekom od albanskih stranaka koje bi imale potrebnih dvadesetak mandata, pitanje je da li može nešto da uradi tu", kazao je Drecun.

On je zaključio da je to teško ostvarivo i naveo da će zato stalno ići u institucionalne krize.

"I to je druga karakteristika Kurtijevog političkog delovanja i bivstvovanja u političkom smislu na Kosovu i Metohiji, ta institucionalna kriza", ocenio je Drecun navodeći da Kurti nema stabilnog koalicionog partnera ni mogućnost da obezbedi dvotrećinsku većinu u parlamentu zbog čega ima izbore i stalnu institucionalnu krizu.

Drecun je rekao da svuda u svetu, kada se stvore političke krize, izbori predstavljaju izlaz iz krize, nakon čega se stabilizuje politička situacija i institucije počnu da rade, ali da je na Kosovu potpuno obrnuto.

"To je jedinstven slučaj. Posle svakih izbora nemate zaustavljanje te institucionalne krize, nego se ona još više produbljuje", rekao je Drecun.

On se osvrnuo i na pojavu optužbi za navodne ratne zločine Srba od strane privremenih vlasti u Prištini, ocenjujući da Priština tako vodi jednu prljavu igru.

"Čini mi se da što se više približava donošenje odluke u specijalizovanom sudu za zločine OVK, da će sve veći pritisak biti od strane Prištine prema nama zbog te njihove priče da je navodno počinjen genocid", zaključio je Drecun.

Autor: Pink.rs