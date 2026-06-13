Čuveni američki general poslao moćnu poruku o Srbiji: Podelio intervju predsednika Vučića i podsetio na najveće spasavanje pilota u istoriji

Nakon što je predsednik SAD Donald Tramp podelio intervju Aleksandra Vučića, oglasio se i penzionisani američki general Majkl Flin, koji je uz objavu podsetio na istorijsku ulogu Srbije u spasavanju savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata.

Penzionisani američki general i nekadašnji savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Donalda Trampa, Majkl Flin, podelio je na društvenoj mreži X intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i tom prilikom govorio o istorijskoj ulozi Srbije tokom Drugog svetskog rata.

Flin je podsetio na operaciju „Haljard“, poznatu i kao „Vazdušni most“, tokom koje su spasene stotine oborenih američkih i savezničkih pilota.

- Srbija je odigrala glavnu ulogu u spasavanju stotina oborenih američkih i savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata, prvenstveno kroz operaciju „Vazdušni most“ (Haljard), najveće spasavanje američkih pilota u istoriji - poručio je Flin.

Njegova objava usledila je nakon što je i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U razgovoru za američki Brajtbart, Vučić je izjavio da je Donald Tramp „mnogo popularniji“ u Srbiji od bilo kog drugog američkog lidera, navodeći da ga građani Srbije doživljavaju kao pragmatičnog i racionalnog političara.

Predsednik Srbije rekao je da je Tramp uoči predsedničkih izbora 2024. godine uživao ogromnu podršku među građanima Srbije i da je, prema njegovim rečima, imao veću podršku nego u mnogim tradicionalno republikanskim američkim saveznim državama.

Vučić je juče zahvalio američkom predsedniku na, kako je rekao, poštovanju koje je pokazao prema Srbiji, ističući da veruje da će odnosi dve države u budućnosti ići uzlaznom putanjom.

Autor: Pink.rs