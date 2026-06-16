Starović: Srbija spremna da iskoristi mogućnosti Evropskog štita demokratije

U Luksemburgu se danas održava neformalni Savet za opšte poslove Evropske unije, na kome Srbiju predstavlja ministar za evropske integracije Nemanja Starović i koji je rekao da je na njemu vođena korisna rasprava o evropskim integracijama i inicijativi "Evropski štit demokratije" (European Shield for Democracy), uz učešće ministara za evropska pitanja država članica EU i kandidata za članstvo.
Starović je istakao da je centralna tema bila inicijativa "Evropski štit demokratije", ističući da je Srbija spremna da iskoristi mogućnosti koje ona pruža, posebno u oblasti unapređenja sajber bezbednosti, kao i jačanja medijske i digitalne pismenosti.
"Mi smo spremni da iskoristimo sve ono što se kroz tu inicijativu otvara za unapređenje sajber bezbednosti u našoj zemlji, kao i za povećanje nivoa medijske i digitalne pismenosti, posebno za određene kategorije našeg stanovništva", rekao je ministar medijima.
On je ocenio da je "još i važnija" bila prilika za razgovor sa dva evropska komesara, sa pripadnicima Evropske spoljnopolitičke službe, ali i veoma brojnim ministrima za evropska pitanja, generalno na temu samog proširenja EU.
Prema njegovim rečima, sagovornici su u velikoj meri prepoznali i pozdravili napredak Srbije u reformskim procesima, posebno u poslednjih nekoliko meseci, kroz usvajanje ili pripremu više zakona u Narodnoj skupštini.
Starović je naglasio da Srbija ostaje posvećena primeni preporuka Venecijanske komisije i ODIHR-a.
Prema njegovim rečima, takav razvoj događaja može da se posmatra kao znak optimizma da bi, kako je rekao, višegodišnji politički zastoj u okviru EU, koji se odnosi na nedostatak konsenzusa svih 27 država članica o otvaranju klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, mogao da bude prevaziđen u narednom periodu.
"Dakle, čini mi se da se u tom smislu politička atmosfera 'vis-a-vis' Srbije značajno popravlja i unapređuje, i sve to skupa uliva određenu dozu optimizma da bi i ovaj politički zastoj kojem smo izloženi bezmalo pet godina, u smislu nedostatka punog konsenzusa svih 27 država članica EU oko daljeg napretka Srbije u pristupnom procesu u vidu otvaranja klastera 3, mogao biti u narednom periodu, prevaziđen", rekao je ministar.
Na marginama skupa, Starović je imao susrete sa više ministara za evropske poslove država članica EU, koji su bez izuzetka pohvalili evidentan zamah Srbije u reformskim procesima koji se u našoj zemlji odvijaju prethodnih meseci.
On je rekao da se uz punu primenu preporuka Venecijanske komisije i ODIHR-a, na čemu Srbija posvećeno radi, otvara prostor za konačno uspostavljanje političkog konsenzusa država članica, što bi nam omogućilo skokovit napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Inicijativa "Evropski štit demokratije" je sveobuhvatna strategija Evropske komisije usvojena krajem 2025. godine, a čiji je cilj zaštita evropskih institucija, izbornih procesa i nezavisnih medija od dezinformacija, manipulacija informacijama i stranog mešanja.
Autor: Pink.rs