Vučić o napadu blokadera na penzionere: Svi građani su potpuno jednaki, želimo ujedinjenu Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju Klastera 3, spoljnoj politici Srbije, Crnoj Gori i drugim aktuelnim temama.

"Ne možemo da kažemo da su bili protiv svi, dve ili tri zemlje su bile snažno protiv, znali smo koje. Najviše me pogađa što su naši ljudi radili vredno, rekao sam im da imaju političku slobodu, da urade sve što EK traži. To je čak primetio i hrvatski parlamentarac. Ali ne možete da promenite političku volju. Teško mi da vidim saborce koji ovo teško podnose. Rekao sam im da nije zasnovano na zaslugama. Ne treba previše očajavati, sve je to očekivano", rekao je Vučić za Javni servis.

"Ljudi u Srbiji više treba da brinu koji ćemo put da otvorimo nego o Klasteru 3, to je život. Nema potrebe mnogo da se sekiramo, sve je očekivano".

Hrvatska je bila protiv.

"Što se tiče hrvatskih komšija, ništa novo. Oni vole da vide Srbiju na kolenima, baš ono što rade Crnoj Gori sada, voleli bi i Srbiji. Dok sam na funkciji, to se neće desiti".

"Srbija više nikad neće biti džak za udaranje".

"Ja na budalaste primedbe predsednika Hrvatske neću da odgovaram. Oni imaju snažnu vojsku, deo su NATO. Mi želimo da sami određujemo svoju sudbinu. Mi više nikome nećemo biti plen".

O Konferenciji ambasadora kandidata za EU u Beogradu:

"Sve baltičke, skandinavske i zemlje Beneluksa imaju osnovnu primedbu - uvedite sankcije Rusiji. Da ljudima prevedemo, mi poštujemo Ukrajinu, koja nije priznala Kosovo. Nama je prijateljska zemlja Rusija, koja se takođe zalaže za teritorijalnog integriteta. Nastavićemo da gradimo dobre odnose i sa Kijevom i sa Moskvom, ali nećemo da menjamo politiku tako što će neko da vrši pritisak. Teško je biti nezavisan i slobodan u današnjem svetu. Vidite da nije lako ni jednoj Španiji".

"Morate da imate kuraži, volje i želje da se borite za svoju zemlju i da izdržite pritisak koji normalni ljudi ne mogu da ga izdrže".

"Imaćemo važnih poseta u inostranstvu, dolaziće nam u goste važni ljudi"

"Stopa inflacije je 2,7 u junu, niža nego u EU. Imamo problem, ponovo izbio rat između Amerike i Irana, nažalost bio sam u pravu, jer nije rešen koren problema. Mora neko jasno da pobeđuje da bi došlo do mira. Nama to pravi problem oko cene nafte. Mi sutra moramo da izdvajamo državne pare da bismo držali cenu".

O paketu mera

"Biće ranije, biće svakako u septembru, verujemo sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane. Ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane da obradujemo, i to ne sredstvima iz budžeta. Još istražujemo".

"Mi moramo da razmišljamo o našim ljudima. Razumemo odluku EU, zahvalan sam Fon der Lajen i Košti. Mi treba da živimo racionalan život".

O Crnoj Gori

"Tu vidite kompletno licemerje Zapada sa jedne strane i antisrpsku prirodu režima u Podgorici. Koliko Albanaca ima u Severnoj Makedoniji? 25 odsto. Ne postoji ništa da u Severnoj Makedoniji ne piše i na albanskom. Srbima je sve i svuda zabranjeno. Bila je zanimljiva ta sednica parlamenta. Ne samo da su govorili isključivo protiv Srbije i mene, nego su ispuštali neke čudne krike. Toliku mržnju nisam video kod onih koje su Srbi doveli na vlast. Vi mrzite Srbe jer im ne date srpski jezik. To su bile linije na kojima su litije bile".

O penzionerima

"To su odvratne, fašističke parole. Ljudi, ne prihvatajte takve podele. Svi građani su potpuno jednaki. Želimo ujedinjenu Srbiju, i decu, i mlade, i sredovečne, i stare za istim stolom".

Autor: S.M.