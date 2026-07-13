'SRBIJI JE UKAZANA VELIKA ČAST, ZAHVALAN SAM MAKRONU' Vučić iz Pariza: Došao sam da radim za svoj narod, uvek ću štititi srpske interese

Predsednik Francuske Emanuel Makron priredio je večeras svečanu večeru u Jelisejskoj palati u čast svetskih lidera, šefova država i vlada, koji će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje, a među visokim zvanicama bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- To je svečana večera povodom Dana Francuske, i sutra će na paradi biti promocija EU, NATO, Koalicije voljnih... Sve NATO zemlje će imati predstavnika, mi smo jedina zemlja koja nismo član nijednih, a da smo ovde prisutni. Razgovarao sam sa Ursulom fon der Lajen, sa rekao bih, na racionalan način sa holandskim premijerom, što je za nas od velikog značaja, jer je Holandija najviše prepreka postavljala, zato je značajno, i sa mnogim drugima - rekao je Vučić.

Kako je dodao, i sa francuskim predsednikom, ali se nada da će imati sutra dodatnu priliku.

- Najduže sa Evropljanima, iz evropskih organizacija, Ruteom, holandskim premijerom. Dobro je da smo ovde zastupljeni, za nas velika čast, prvi sam predsednik u istoriji Srbije koji sam pozvan i zahvalan sam Makronu na toj časti - kazao je Vučić.

Pitanja novinara

Upitan otkud poziv da se dođe na ovakav događaj Vučić je rekao da je Makron našao način, da je pokazao svoj odnos prema Srbiji.

- Voleo bi da budeš na paradi nacionalnoj, kako je rekao, i pronašao je način - odgovorio je Vučić na pitanje o istorijskom pozivu.

- Bilo je lepo biti predstavnik Srbije u Jelisejskoj palati - naveo je Vučić.

Upitan da prokomentariše izjave i kao što se čini ljubomoru Dragana Đilasa kaže da se oni kao zalažu za Evropu, a govore najgore o evropskim liderima.

- Ja kada imam drugačije mišljenje o njima, ja to kažem, ali ne vređam... Okej, imate svoje interese, gurajte svoje interese, ja ću svoje - kazao je Vučić i dodao da izjave da mrzi jer je nemoćan, to govori o onima koji to izgovaraju.

Povodom podrške građanima Vučić kaže će uvek gledati da zaštiti srpske interese.

- Kada govore o posrnulim rejtinzima, plašim se da nisu čitali izveštaje - naveo je Vučić.

Istakao je da je došao da radi za svoj narod.

- Došao sam da radim za svoj narod, za svoje građane, i kad vidim šta je to što nam ljudi zameraju. Prešlo je 2.985 prijava, skoro 3.000 prijava na portalu "Ko si bre ti". Radimo i već smo pomogli ljudima, traže neku vrstu podrške. Pa ako od 3.000 pomognemo 300, 400 ili 500 ljudi, ja sam najsrećniji čovek. I ja zato verujem da time što pokazujemo, zaslužujemo veće poverenje od onoga koje trenutno imamo. Ali ja razumem narod: to znači da negde grešimo i da pokazujemo ili višak bahatosti i arogancije, ili nedovoljno truda i rada, nedovoljno energije, nedovoljno borbe za svoj narod. I da to moramo da promenimo, to mora da bude jače i više. Ja tražim greške u nama, a oni ne traže u sebi, oni traže u onima koji objavljuju rezultate koji im se ne sviđaju - kazao je Vučić.

- Nisam video Sanćeza, on će možda doći sutra. Veliki su požari, mnogo ljudi je poginulo i izražavam saučešće Španiji. Nadam se da takvi toplotni talasi neće i nas zahvatiti. Baš je težak dan bio za Španiju. Ovde u Parizu sve se sprema za sutra uveče i očekuju veliku proslavu... - odgovorio je Vučić na pitanje novinara.

- Sutra ćemo videti sve što je ponos Francuske ali i drugih NATO armija. Od Crne Gore sa 20-ak vojnika, do drugih armija. Mi nismo deo NATO, ni Koalicije, tako da nismo ovde sa vojskom, jer to nisam prihvatio. Ukrajina je danas potpisala ugovor za 16 rafala. Potpisan je ugovor za anti-balističkih raketa. To će da radi još 8 evropskih zemalja. Kupili su i SAMP sisteme, za PVO. To je ozbiljno naoružavanje - kazao je Vučić i objasnio koliko je važno jačanje naše vojske.

Vučić je rekao da su ga pitali za kineske rakete i istakao da je rekao da ih imamo, a da ćemo ih imati još.

- Drugi moraju da razmisle kada prave kaolcije protiv Srbije. Mi nikada više nećemo biti džak za udaranje. Više niko neće moći Srbiju da napadne. Jer udarci koje bi potencijalni agresor pretrpeo bi bili stotinama puta veći nego što su bili 1999. - naglasio je Vučić.

Upitan šta mu je najveća briga Vučić je rekao da je to da država odredi cenu nafte, da ne rastu mnogo cene, a da budžet ne bankrotira.

Autor: Pink.rs