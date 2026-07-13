'ŽAO MI KAD VIDIM DA POJEDINI NE VOLE SVOJU ZEMLJU' Vučić iz Pariza: Skoro 3.000 prijava stiglo na portalu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u Parizu boravi povodom obeležavanja Dana pada Bastilje, govorio je tokom obraćanja javnosti o novom paketu mera, neistomišljenicima ali i portalu Ko si, bre, ti.

Na pitanje o "posrnulom rejtingu", predsednik Vučić je rekao da je žao kada vide da pojedini ljudi ne vole svoju zemlju.

- Postoje ljudi koji ne vole svoju zemlju, ne raduju se njenim uspesima, i čak govore da se zalažu za evropski put Srbije, govore sve protiv Evrope, i govore sve o evropskim liderima najgore. Nema baš mnogo smisla, složićete se. Ali neretko time govore više o sebi nego o meni, nego o tim evropskim liderima. Ja i kada imam drugačiji stav i drugačije mišljenje, a to nije retkost, ne moram nikoga od njih da vređam, niti bilo šta da govorim. Terajte svoju politiku, mi ćemo našu - odgovorio je.

Istakao je da je došao da radi za svoj narod.

- Prešlo je 2.985 prijava, skoro 3.000 prijava. Radimo i već smo pomogli ljudima, traže neku vrstu podrške.

Autor: Pink.rs