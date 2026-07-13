AKTUELNO

Politika

'ŽAO MI KAD VIDIM DA POJEDINI NE VOLE SVOJU ZEMLJU' Vučić iz Pariza: Skoro 3.000 prijava stiglo na portalu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u Parizu boravi povodom obeležavanja Dana pada Bastilje, govorio je tokom obraćanja javnosti o novom paketu mera, neistomišljenicima ali i portalu Ko si, bre, ti.

Na pitanje o "posrnulom rejtingu", predsednik Vučić je rekao da je žao kada vide da pojedini ljudi ne vole svoju zemlju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Postoje ljudi koji ne vole svoju zemlju, ne raduju se njenim uspesima, i čak govore da se zalažu za evropski put Srbije, govore sve protiv Evrope, i govore sve o evropskim liderima najgore. Nema baš mnogo smisla, složićete se. Ali neretko time govore više o sebi nego o meni, nego o tim evropskim liderima. Ja i kada imam drugačiji stav i drugačije mišljenje, a to nije retkost, ne moram nikoga od njih da vređam, niti bilo šta da govorim. Terajte svoju politiku, mi ćemo našu - odgovorio je.

pročitajte još

'SRBIJI JE UKAZANA VELIKA ČAST, ZAHVALAN SAM MAKRONU' Vučić iz Pariza: Došao sam da radim za svoj narod, uvek ću štititi srpske interese

Istakao je da je došao da radi za svoj narod.

- Prešlo je 2.985 prijava, skoro 3.000 prijava. Radimo i već smo pomogli ljudima, traže neku vrstu podrške.

pročitajte još

'RAZLIKA ĆE BITI TOLIKA DA IM NEĆE BITI NI DO ČEGA' Vučić o rejtinzima stranaka: Mogao bih da ih uništavam podacima istraživanja, ali ne želim

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Srbija

#portal

#portal Ko si bre ti

POVEZANE VESTI

Politika

'OBORENI SU SVI REKORDI!' Vučić o portalu "Ko si bre ti": Pokušali da sruše platformu iz inostranstva, u prvih 24 sata 429 prijava

Politika

VELIKO PRIZNANJE ZA SRBIJU! Vučić na Makronov poziv ide u Pariz, jedini predstavnik države van NATO, EU i Koalicije voljnih

Politika

'BIĆE VRLO ZANIMLJIVIH PODATAKA ZA JAVNOST' Vučić poručio blokaderima pred izbore: Mi ćemo da se borimo da ih pobedimo

Politika

Udarno! Ispunjeno Vučićevo obećanje: Počeo sa radom portal koji iz korena menja Srbiju

Politika

Vučić o dualnom obrazovanju: Mi ne želimo da se odreknemo privilegija koje država nudi - mnogo toga ćemo morati da menjamo

Politika

Predsednik Vučić: Više od 1.700 prijava na portalu 'Ko si bre ti' do 17 sati