Mrdić: Određeni predsednici sudova i sudije rade za hrvatsku obaveštajnu službu?! Pozivam nadležne institucije da ispitaju ove navode! (VIDEO)

Ozbiljne optužnice su iznesene, poziva nadležne institucije da ispitaju ove navode koji su uznemirili javnost, rekao je za Novo jutro na TV Pink narodni poslanik Uglješa Mrdić.

Mrdić je rekao da je evidentno da se još uvek sramne stvari dešavaju u pravosuđu, dodao je da je predsednik Vučić u pravu, da su određene sudije i određeni predsednici sudova koji se nalaze na pozicijama duguju odgovore na određena pitanja.

Kako kaže, u protekom periodu pojavile su se opasne informacije, da pojedini predsednici sudova i sudije rade za hrvatsku obaveštajnu službu.

- Pozivam i sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu Snježanu Leković da odgovori da li je sve što je navedeno za nju tačno, kao i da li je tačno da za istu službu zajedno sa njom radi i predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Darko Tadić - rekao je Mrdić.

Mrdić je rekao da su ozbiljne optužnice iznesene u javnost, takođe, postavio je pitanje da li su u toj grupi i sudije Julijana Budinčević i Branka Bajić.

- Takođe, upitao je da li Darko Tadić prima naloge od blokaderske grupe profesor Slobodan Orlović, Branislav Ristivojević i Bojan Pajtić - rekao je Mrdić.

Kako kaže, poziva nadležne institucije da ispitaju ove navode koji su uznemirili javnost.

- Očekujem da ispitaju, jer postoje sumnje i da je Darko Tadić montirao određene tendere i postupke u korist hrvatskih firmi - rekao je Mrdić i dodao:

- Nažalost, neverovatne stvari se dešavaju. Kada jedan broj ljudi izvrši krivična dela, i za to ima dokaza, tu se ne podiže ni optužnica.

Mrdić je rekao da gospođa Brajlović em što ponavlja krivično delo, ona poziva i druge da izvrše krivično delo zajedno sa njom, i dodaje da sankicije nema, jer ima podršku u pravosudnom sistemu.

- Nažalost, ovakve stvari mogu da motivišu ljude da izvrše krivično delo, smatrajući da neće biti osuđeni. Zato to mora da se spreči i nadležni organi moraju da reaguju - rekao je Mrdić.

Autor: A.A.