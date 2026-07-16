AKTUELNO

Politika

Mrdić: Određeni predsednici sudova i sudije rade za hrvatsku obaveštajnu službu?! Pozivam nadležne institucije da ispitaju ove navode! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ozbiljne optužnice su iznesene, poziva nadležne institucije da ispitaju ove navode koji su uznemirili javnost, rekao je za Novo jutro na TV Pink narodni poslanik Uglješa Mrdić.

Mrdić je rekao da je evidentno da se još uvek sramne stvari dešavaju u pravosuđu, dodao je da je predsednik Vučić u pravu, da su određene sudije i određeni predsednici sudova koji se nalaze na pozicijama duguju odgovore na određena pitanja.

Kako kaže, u protekom periodu pojavile su se opasne informacije, da pojedini predsednici sudova i sudije rade za hrvatsku obaveštajnu službu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozivam i sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu Snježanu Leković da odgovori da li je sve što je navedeno za nju tačno, kao i da li je tačno da za istu službu zajedno sa njom radi i predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Darko Tadić - rekao je Mrdić.

Mrdić je rekao da su ozbiljne optužnice iznesene u javnost, takođe, postavio je pitanje da li su u toj grupi i sudije Julijana Budinčević i Branka Bajić.

- Takođe, upitao je da li Darko Tadić prima naloge od blokaderske grupe profesor Slobodan Orlović, Branislav Ristivojević i Bojan Pajtić - rekao je Mrdić.

Kako kaže, poziva nadležne institucije da ispitaju ove navode koji su uznemirili javnost.

- Očekujem da ispitaju, jer postoje sumnje i da je Darko Tadić montirao određene tendere i postupke u korist hrvatskih firmi - rekao je Mrdić i dodao:

- Nažalost, neverovatne stvari se dešavaju. Kada jedan broj ljudi izvrši krivična dela, i za to ima dokaza, tu se ne podiže ni optužnica.

Mrdić je rekao da gospođa Brajlović em što ponavlja krivično delo, ona poziva i druge da izvrše krivično delo zajedno sa njom, i dodaje da sankicije nema, jer ima podršku u pravosudnom sistemu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nažalost, ovakve stvari mogu da motivišu ljude da izvrše krivično delo, smatrajući da neće biti osuđeni. Zato to mora da se spreči i nadležni organi moraju da reaguju - rekao je Mrdić.

Autor: A.A.

#Novo jutro

#TV Pink

#Uglješa Mrdić

POVEZANE VESTI

Politika

Mrdić: Zalažemo se da sudije, tužioci i advokati budu samostalni u svom radu i da niko na njih ne utiče!

Politika

Mrdić za Pink: Sutra se vraćam na svoj posao u Skupštinu Srbije! Boriću se dok sam živ

Politika

MRDIĆ: Pozivam sve građane da dođu na skup 'Srbija, jedna porodica'! Svi treba da budemo jednaki, i vlast i narod!

Politika

Mrdić: U svakoj drugoj državi Zagorka Dolovac bi bila uhapšena i procesuirana

Politika

Mrdić: Sasvim je jasno da blokaderi ne žele izbore, već revoluciju!

Politika

Mrdić: Aktuelna vlast ima poštovanje prema srpskom vojniku! To što mi vojno jačamo ne znači da se spremamo za rat, već da se pripremamo za održanje mi