Mrdić: Sasvim je jasno da blokaderi ne žele izbore, već revoluciju!

Dr Uglješa Mrdić, Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu Narodne skupštine Republike Srbije, rekao je za Novo jutro na TV Pink

Mrdić je rekao da predsednik Srbije uporno poziva na dijalog, da je uputio 154 poziva opoziciji, i dodaje da je sasvim jasno da blokaderi ne žele izbore, već revoluciju.

- Svi mi u SNS želimo da na prvom mestu bude interes države Srbije i pretpostavljam da će jedan od ključnih faktora biti upravo to na budućim izborima - rekao je Mrdić.

Kako kaže, Zakorka Dolovac je tražila podršku stranaca da ne poštuje Ustav, kao i kada je u pitanju izbor za visoki savet Tužilaštva.

- Ona je direktno ovim pokazala da ne poštuje Ustav Republike Srbije, tražila je podršku stranaca za nepoštovanje odluke Ustavnog suda i nepoštovanje države Srbije. Tu stvari moramo nazvati pravim imenom. Ona je time prekršila i Ustav i zakone - rekao je Mrdić.

Kako kaže, samo zbog tog čina ona bi trebala da podnese ostavku.

Mrdić kaže da zahvaljujući mudroj politici predsednika Vučića nismo dobili građanski rat, takođe, dodaje da će uskoro biti sve jasno i po pitanju nastradale studentinje, nakon istrage.

- Sramno je da bilo ko vrši pritisak na porodicu stradale Milice, ali je činjenica da su neki njihovi advokati priznali da je policija uradila sve u skladu sa zakonom. Policija nigde nije upala, nego oni samo žele da izazovu haos, njima je do revolucije - rekao je Mrdić.

Kako kaže, mi smo spremni uvek na izbore, za razliku od njih. Ističe da su spremni da se bore i da pobede u demokratskoj borbi, sa interesom države na prvom mestu.

