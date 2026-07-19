Starović: Preporuka EK za otvaranje Klastera 3 je potvrda i priznanje za Srbiju

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da je Evropska komisija početkom jula dala šestu uzastopnu preporuku za otvaranja Klastera 3, ali da nije bilo konsenzusa za njegovo otvaranje.

Starović je za tv Prva rekao da je preporuka EK potvrda i priznanje za Srbiju jer je jedino ona ta koja je ne samo vlasna, već ima adekvatne mehanizme i administrativnu aparaturu koja može meritorno da oceni da li smo ispunili ono na šta smo se obavezali, šta se od nas očekuje, ili nismo.

"Ali mislim da je dobro što smo konačno isterali stvari na čistac. Znate, u celoj toj vrzinoj petlji sa kojom smo bili suočeni godinama unazad, gde se od nas tražilo da na ne znam već koje sve načine prikažemo naše opredeljenje, našu želju da pristupimo članstvu u Evropskoj uniji, sa druge strane je postojala velika nepoznanica: da li zapravo postoji stvarna želja za suštinskim proširenjem Evropske unije i da li je Srbija viđena kao deo tog proširenja", rekao je on.

Ističe i da je nekada i negativan odgovor bolji od nedostatka bilo kakvog odgovora, kao i da je nakon poslednje preporuke EK sedam ili osam država imalo određene primedbe, ali da to ne znači da bi nužno svih 7 ili 8 odstupilo od konsenzusa.

"Dve ili tri su možda bile najkritičnije. Ali, znate kako, kada pogledate to, Evropska komisija daje zeleno svetlo. Sve one najveće, najznačajnije države članice podržavaju otvaranje Klastera 3. Od Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Rumunije, Poljske, dakle gotovo svi oni čiji se glas itekako dobro čuje. Ali, opet se vraćamo na pitanje političke volje, ako mi dozvolite, jer ukoliko stvarne političke volje nema, uvek je lako naći neki izgovor ili se sakriti iza stava dve ili tri, manje-više", rekao je Starović.

Rekao je i da mora da se razume da je otvaranje tog Klastera samo jedna od stotinu proceduralnih stepenica koje podrazumevaju put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i da proceduralno posmatrano, to nije posebno bitna ili epohalna stvar.

"Videli smo sa kojom lakoćom se, u slučaju nekih drugih država kandidata, otvaraju ti pregovarački klasteri, ali u našem procesu pristupanja je očigledno to tačka na kojoj je doneta odluka, na nekakvom najvišem nivou među državama članicama, da je potrebno da se naš evropski put uspori", rekao je Starović.

Pojašnjava da Klaster 3 sadrži osam pregovaračkih poglavlja od kojih je Srbija otvorila pet.

"Dakle, otvaranje Klastera 3 bi podrazumevalo zapravo otvaranje samo tri nova pregovaračka poglavlja. I pritom, uslovi koji su pred nas postavljeni su političke prirode, jer smo mi tehničke pretpostavke realizovali još krajem 2021. godine, i tu nema, dakle, nikakvih nejasnoća. Kada govorimo o tim političkim uslovima ili političkim očekivanjima, rekoh da oni nemaju apsolutno nikakve direktne veze sa inkluzivnim rastom, dakle sa samom sadržinom Klastera 3 koji treba da se otvori, već se tiču, dakle, vladavine prava, medijskih sloboda i tako dalje", rekao je on.

Uporedio je Klaster 3 sa mitskim bićem o kojem svi govore i da ima taj status zbog tog dugog čekanja na njegovo otvaranje.

"Krajem godine biće punih pet godina od momenta kada smo ispunili sve one nužne tehničke preduslove za otvaranje tog Klastera 3, što je potvrđeno preporukom Evropske komisije još krajem 2021. godine", rekao je ministar.

Autor: Pink.rs