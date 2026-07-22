Ponovo otvorena Apolo galerija u Luvru: Poznata sala u kojoj je opljačkan krunski nakit vraćena posetiocima, ali dragulji se neće vraćati

Čuvena Apolo galerija u pariskom Luvru ponovo je otvorila svoja vrata za javnost, prvi put nakon dramatične pljačke u po bela dana u kojoj je ukraden neprocenjivi krunski nakit vredan 102 miliona dolara.

Posetioci ponovo mogu da prođu kroz veličanstvenu sobu, diveći se njenom pozlaćenom plafonu i grčkim freskama na putu ka Mona Lizi, ali na nekadašnjim mestima za izlaganje neće ugledati ni dragulje ni prazne vitrine. Iz muzeja je saopšteno da su preostale kolekcije i preživeli eksponati premešteni na druge lokacije, dok će sama galerija ubuduće biti vraćena svojoj originalnoj ceremonijalnoj svrhi iz 17. veka.

Ukradeni dragulji, čija je krađa razotkrila ozbiljne propuste u bezbednosti najposećenijeg muzeja na svetu, nisu pronađeni ni nakon devet meseci od incidenta.

Posledice skandala i pojačane mere bezbednosti



Oktobarska pljačka, izvedena za manje od osam minuta upadom lopova kroz prozor galerije, izazvala je globalni šok i poljuljala poverenje javnosti u rukovodstvo institucije. Usledila je ostavka prethodne direktorke Lorans de Kar, a na čelo muzeja došao je novi direktor Kristof Leribo.

Kao odgovor na propuste koji su omogućili spektakularnu krađu, bezbednost u celom muzeju je znatno ojačana ugradnjom novih nadzornih kamera i naprednih protivprovalnih sistema.

Autor: D.S.