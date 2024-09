Stjuardesa objavila video iz hotelske sobe: OVE STVARI NE DIRAJTE NI ŠTAPOM!

Stjuardesa je otkrila koliko su prljavi jastuci u hotelskim sobama i izrazila gađenje prema mikrotalasnim pećnicama. Na spisku je još nekoliko predmeta...

TikTok video stjuardese Šer Dalas postao je viralan nakon što je otkrila neke od najprljavijih stvari o higijeni hotela i aerodroma.

Ona je svoje pratioce prvenstveno upozorila na prljave hotelske jastuke.

"Svi se možemo složiti da su ukrasni jastuci u hotelima odvratni", rekla je.

Šer tvrdi da se ti jastuci retko čiste nakon svakog gosta. Takođe je u snimku napomenula da pojedine stvari ne bi trebalo da "pipate ni štapom".

"Ne verujem da ih ljudi sklanjaju sa kreveta pre nego što legnu da spavaju", kazala je.

Stjuardesa je takođe izrazila prezir prema putnicima koji raspakuju svoje kofere direktno na krevetu. Istakla je da se koferi često odlažu u pretince iznad glave u avionu, što ona opisuje kao „odvratno,“ a njihovo raspakivanje na hotelskim krevetima nije higijenski.

Dalas je napomenula da je dodatna stolica u sobama još jedno mesto koje je često zanemareno u smislu higijene, a izrazila je i gađenje prema zajedničkim mikrotalasnim pećnicama u hotelima.

Dalas je otkrila i da su kupatila u aerodromima prljavija od onih u avionima.

"Mislim da je u osam od deset slučajeva kupatilo na aerodromu uvek gore,“ kazala je.

Autor: Snežana Milovanov