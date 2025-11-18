Preminule još dve osobe iz Doma penzionera: Raste broj žrtava u Tuzli

U protekla 24 sata na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla preminule su dve korisnice Doma penzionera koje su nakon požara bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla, prenosi Avaz.ba.

Trenutno su dva pacijenta hospitalizovana na Klinici za interne bolesti.

Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 17.

Da podsetimo, u požaru koji je 4. novembra zahvatio Dom penzionera u Tuzli, povređen je veći broj osoba.

Autor: Marija Radić