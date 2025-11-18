AKTUELNO

Region

Još dve žrtve požara u Domu penzionera u Tuzli, ukupno ih je 17

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Broj žrtava nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli povećan je na 17, nakon što su u protekla 24 sata preminule još dve osobe.

Reč je o dvema korisnicama Doma koje su bile hospitalizovane u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.

"Trenutno u UKC-u na hospitalizaciji su dva pacijenta na Klinici za interne bolesti", saopšteno je iz tuzlasnkog UKC-a, prenosi sarajevskii portal Klix.

Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona su naveli da će danas biti izdate naredbe i obaviće se obdukcija tela preminulih žena.

U požaru, koji je u Domu penzionera izbio 4. novembra, na licu mesta je stradalo 11 osoba, dok je povređeno bilo više od 30 osoba.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, Tužilaštvo TK su ranije saopštili da su preliminardni rezultati veštaka pokazali da je požar u Domu penzionera uzrokovan kratkim spojem na kablu radioprijemnika, koji je bio mehanički i termički opterećen jer je bio stisnut između madraca, zida i metalnog dela kreveta.

Tužilaštvo TK je formiralo istražni tim koji sprovodi istražne radnje i prikuplja dokaze u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.

#Tuzla

#Tužilaštvo

#UKC

#dom za penzionere

#žrtve

