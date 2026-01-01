AKTUELNO

Region

Mucunski švajcarskom ambasadoru: SPREMNI SMO DA PRIHVATIMO POVREĐENE PACIJENTE

Izvor: 24vesti.com, Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne ||

Ministarstvo spoljnih poslova i spoljne trgovine Makedonije obaveštava da je, nakon tragične nesreće u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, nakon koje je aktiviran Evropski mehanizam civilne zaštite, ministar Timčo Mucunski, nakon prethodnih konsultacija sa premijerom Hristijanom Mickoskim i ministrom zdravlja Azirom Aljiuom, danas popodne telefonski razgovarao sa švajcarskim ambasadorom u zemlji, Kristofom Somerom.

Tokom razgovora, ministar Mucunski je izrazio iskreno i duboko saučešće porodicama preminulih, kao i solidarnost sa narodom Švajcarske, želeći povređenima brz i uspešan oporavak.

U tom smislu, Republika Severna Makedonija je izrazila spremnost da prihvati povređene pacijente iz nesreće, kao i da pruži odgovarajuću medicinsku podršku u domaćim zdravstvenim ustanovama, ukoliko za to postoji potreba sa švajcarske strane.

Pored toga, ministar Mucunski je izrazio spremnost, u slučaju potrebe, da makedonski lekari - specijalisti, koji su bili direktno uključeni u lečenje pacijenata nakon tragedije u Kočanima, odmah otputuju za Švajcarsku i uključe se u proces lečenja povređenih.

Ministarstvo ističe da Severna Makedonija ostaje u potpunosti dostupna za dalju saradnju i podršku u okviru evropskih mehanizama za solidarnost i zajednički odgovor na ovakve tragične događaje.

Autor: Pink.rs

#Nesreća

#Požar

#Timčo Mucunski

#Tragedija

#Švajcarska

