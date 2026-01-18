DODIK NAJAVIO NOVU VLADU REPUBLIKE SRPSKE: To su patriote i časni ljudi, a sarajevskim slugama sledi zaborav!

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se povodom večerašnjeg izbora nove Vlade Republike Srpske. On je poručio da će Srpska dobiti vlast sastavljenu od odgovornih ljudi posvećenih nacionalnim interesima, uz oštre kritike na račun onih koji se protive ovom izboru.

Dodik je istakao da je reč o "Vladi kontinuiteta" koja će nastaviti borbu za ustavnu poziciju Republike Srpske i bolji standard građana.

"Vazal nikome, partner svima"

U svojoj objavi na društvenoj mreži Iks (X), Dodik je podvukao jasnu razliku između onih koji podržavaju novu Vladu i opozicije:

"Vladu će podržati svi oni koji žele uspešnu i prosperitetnu Republiku Srpsku, koja je partner svima koji je poštuju, ali vazal nikome. Protiv će biti oni koji su spremni da je predaju u ruke sarajevske čaršije zarad 'tepsije ribe'. Ti i takvi nisu opozicija ovoj vladi, oni su opozicija Republici Srpskoj i svom narodu", poručio je Dodik.

On je novom premijeru Savi Miniću i ministrima poželeo uspešan rad, uz poruku da "sarajevskim slugama sledi zaborav".

Ko su novi ministri?

Mandatar Savo Minić predložio je sastav sa pet novih imena, ističući da je cilj poboljšanje svih segmenata rada, naročito u svetlu velikih infrastrukturnih projekata planiranih za ovu godinu.

Novi članovi kabineta u Banjaluci:

Radan Ostojić (predsednik BORS-a) – ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

Draga Mastilović (bivši dekan Filozofskog fakulteta) – ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Radenko Bubić – ministar privrede i preduzetništva.

Irena Ignjatović – ministarka porodice, omladine i sporta.

Ned Puhovac – ministar trgovine i turizma.

Poseban akcenat stavljen je na resor boračko-invalidske zaštite, koji će voditi prvi čovek Boračke organizacije, čime se šalje snažna poruka o prioritetima nove vlasti.

Autor: Dalibor Stankov