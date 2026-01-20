U KOSANICI TEMPERATURA PALA NA -22 STEPENA: Ponovo ledeni dani u Crnoj Gori nakon kratkog otopljenja

Nakon kraćeg otopljenja, sever Crne Gore ponovo je pogođen hladnim talasom. Na mernoj stanici Kosanica kod Pljevalja izmerena je temperatura od –22,8°C, u Pljevljima –6,3°C, a u Podgorici –1,1°C, uz ledeno vreme širom regiona.

Sever Crne Gore ponovo je zahvatilo ledeno vreme, nakon kratkog perioda otopljenja, sa niskim temperaturama koje padaju i ispod –20°C.

Na mernoj stanici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, prekjuče u sedam sati na Kosanici kod Pljevalja izmerena je temperatura vazduha od – 22.8 stepeni Celzijusa.

U Pljevljima je u isto vreme temperatura vazduha iznosila – 6.3 stepeni, a bilo je hladno i u Podgorici, gde je izmerena temperatura od -1,1 stepen Celzijusa.

Autor: D.Bošković