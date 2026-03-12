Locirana deca za kojima su tragale Srbija i Mađarska: Policija proverava njihovo stanje

Mađarska policija potvrdila je da je sedmoro dece koja su 7. marta nestala iz vaspitnog doma pronađeno u inostranstvu. Kako je potvrdio major mađarske policije Janoš Robert Vad, deca se nalaze sa porodicom van Mađarske, gde je njihov otac pronašao posao.

Iako se zvanično još vode kao nestali, jer njihov odlazak nije bio prijavljen nadležnim institucijama, vlasti navode da za sada nema indicija da su deca u opasnosti.

Kako smo već pisali, reč je o sedmoro maloletnika, među kojima su najmlađi Abel (2) i Lilijen (3), dok je najstarija Amira (10) . Policija je uspela da locira decu, ali prema proceduri mora lično da proveri njihovo stanje pre nego što potraga bude zvanično obustavljena.

Podsetimo, juče je mađarska policija objavila da sprovodi opsežnu akciju potrage na području tromeđe Mađarske, Srbije i Rumunije, tragajući za sedmoro dece i Eržebet Anitom Pap (39), za koju se sumnjalo da je povezana sa njihovim nestankom.

