DODIK IZ MOSKVE: Lepo je daleko od doma videti zastavu Republike Srpske

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je da je lepo daleko od doma videti zastavu svoje otadžbine među zastavama država sveta i osetiti poštovanje i čast koji se ukazuju Republici Srpskoj u Rusiji.

- Republika Srpska je mala po teritoriji, ali velika po svom dostojanstvu, slobodi i prijateljima koje ima - napisao je Dodik na platformi Iks.

Dodik kaže da poštuje zastave svih naroda i država, ali veruje da od srpske i ruske trobojke nema lepših zastava, jer pod njima stoje "narodi koji znaju šta znače sloboda, žrtva i ponos".

On je najavio je da će sutra na Međunarodnom forumu o bezbednosti u Moskvi govoriti o pogledu Republike Srpske na bezbednost u savremenom trenutku, odnosno kako Srpska kao mala zajednica vidi omogućavanje bezbednosti i mira.

- Govorićemo za šta smo primarno zainteresovani i kojim metodama mislimo da je to moguće da se uspostavi. Čast mi je što ću se obratiti na početku Foruma koji okuplja više od 120 zemalja i 140 delegacija i da iznesem naše stavove da smo mi mala zajednica i da smo najčešće, po posledicama, bezbednosnom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou - rekao je Dodik u intervjuu za RTRS.

Dodik je dodao da je bezbednost Srpske ugrožena boravkom u BiH.

- U tom pogledu mislimo da je to za nas trajna opasnost, nemogućnost da imamo specijalne strukture koje mogu da se bore protiv toga. S druge strane imamo vojni savez Hrvatske, Albanije i takozvanog Kosova direktno može najviše naškoditi Republici Srpskoj, imajući u vidu da je ta famozna priča o vojsci primarna antisrpska. Mi nemamo mogućnost da pravimo vojne saveze i time smo izloženi. Ako dođe do neke eskalacije i Hrvati i Muslimani u BiH biće na toj strani Hrvatske i Albanije i primarno antisrpski motivisani u tom pogledu - naveo je Dodik.

Napominje da to ne može da prođe ispod radara, kao da se nije ni desilo.

Лијепо је далеко од дома видjети заставу своје отаџбине међу заставама држава свијета и осјетити поштовање и част који се указују Републици Српској у Русији.



Република Српска је мала по територији, али велика по свом достојанству, слободи и пријатељима које има.



Поштујем… pic.twitter.com/NzZOgjHMYf — Милорад Додик (@MiloradDodik) 27. мај 2026.

- Opet, smatram da je neophodno učiniti sve da ne dođe do neke eskalacije i da mi vidimo resurse kojim raspolažemo. Organizujemo da možemo da prihvatimo bilo kakav udar na Republiku Srpsku i da u tom pogledu možemo da računamo na određene tradicionalne prijatelje, i ta prijateljstvo mi i gradimo. Gradićemo to i danas i sutra, u okviru kontakata koje ćemo imati sa različitim delegacijama iz celog sveta - rekao je Dodik.

Dodao je da želi da objasni da je današnja organizacija iz Zapada, antisrpski orijentisana, verovatno motivisana ranijim ideologijama, te da se Srpska mora boriti za svoju slobodu.



- Jedina ideologija koju mogu da prihvate Srbi i danas i ubuduće jeste primarno, nacionalni interes srpskog naroda na tim prostorima. Taj nacionalni interes mora da bude promovisan kroz ono što su ranije neki govorili - jedna država za jedan narod, što nama garantuje najbolju moguću bezbednost - istakao je Dodik.

Šmit se povinovao američkoj administraciji da ne završi na crnoj listi

Dodik je rekao da to što je Kristijan Šmit za nemačke medije priznao da odlazi zbog pritisaka američke administracije samo govori da on nema političke, niti bilo koje druge pameti.

- Da je to baš tako, njemu ne bi odgovaralo da to tako javno tvrdi. On i takvi kao on, žele da pošalju poruku, da su Amerikanci usmereni protiv njih. On je sebe otpisao kada je javno podržao Kamalu Haris. Istina je da je bio protiv Trampa u predizbornoj kampanji, a nije računao da će pobediti, a to ljudi u Americi ne praštaju - rekao je Dodik.

Sada, kaže Dodik, Šmit se trudi da minimizuje taj promašaj.

- Šmit, tako netalentovan i politički nekompetentan, je zavadio narode u BiH, i to trajno. To je nama samo otvorilo oči, kasnije ćemo možda biti i zahvalni što je pokazao nemogućnost da BiH funkcioniše. Na silu ne možeš - naveo je Dodik.

Autor: S.M.