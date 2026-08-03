MAJKA UBIJENE DECE NIJE ŽIVELA U PORODIČNOJ KUĆI, RAZVODILA SE OD MUŽA? Objavljeni novi detalji stravične tragedije u Zagorju! Požar bio podmetnut?

U Svetom Križu Začretju u subotu se dogodila velika porodična tragedija u kojoj su život izgubile tri osobe

U porodičnoj kući pronađena su tela oca i njegovo dvoje maloletne dece. Iako zvanične potvrde još nema, sumnja se na ubistvo i samoubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je otac usmrtio svoje dvoje dece, zapalio kuću, a potom izvršio samoubistvo. Lokalni portal Zagorje navodi da su stradali otac, sedamnaestogodišnji sin i četrnaestogodišnja ćerka. Komšije su ispričale da su čule tri pucnja, nakon čega je izbio požar.

Nezvanično se saznaje da majka dece u poslednje vreme nije živela u porodičnoj kući, već kod svoje porodice. Supružnici su bili u procesu razdvajanja, a starateljstvo nad decom bilo je dogovoreno, pa, prema navodima, ništa nije ukazivalo na tragediju.

Istražitelji za sada ne potvrđuju da je smrt nastupila usled prostrelnih rana. Na sva tri tela vidljivi su tragovi požara, zbog čega utvrđivanje tačnog uzroka smrti nije jednostavno. Očekuju se rezultati obdukcije, koja bi trebalo da bude obavljena najkasnije sutra.

Požar je ozbiljno oštetio unutrašnjost kuće, što dodatno otežava rekonstrukciju događaja.

Policija: Tela poslata na obdukciju

- Tokom uviđaja koji su obavili policijski službenici i inspektorka za zaštitu od požara i eksplozija, pod rukovodstvom dežurne zamenice Županijskog državnog tužilaštva iz Zagreba, na spratu porodične kuće u Svetom Križu Začretju pronađena su tela dve maloletne osobe i telo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Takođe je utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće podmetnut požar - saopštila je jutros policija.

Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

- Porodica nije bila ni u kakvom kontaktu, bilo službenom ili savetodavnom, sa sistemom socijalne zaštite. Do sada kao sistem nismo imali nikakve informacije o njima - izjavio je ministar rada, penzijskog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić, prenosi Hrvatska radiotelevizija (HRT).

- Želim da izrazim duboko saučešće i spremnost da pružimo pomoć majci i ostalim članovima uže porodice. Naši interventni timovi stoje na raspolaganju i kao i uvek, nude svu potrebnu pomoć - od materijalne do psihosocijalne - dodao je ministar.

Opština će proglasiti Dan žalosti

Opština Sveti Križ Začretje najavila je proglašenje Dana žalosti.

- Ovo je tragedija za celo mesto. Nakon završetka uviđaja očekujemo zvanične informacije kako bismo mogli da proglasimo Dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je sve potresla - izjavio je načelnik opštine Sveti Križ Začretje, Marko Kos.

Autor: D.B.