Princ Hari i njegova supruga Megan Markl rešili su da, prvi put nakon skandala koji su izazvali odlukom da izađu iz kraljevske porodice, sednu sa čuvenom Oprom Vinfri i daju intervju bez ikakve zadrške. Iako još uvek nije emitovan, samo tizer je izazvao veliku pažnju javnosti.

No subject was off limits. The world’s first look at “Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special”👇🏻 pic.twitter.com/8hoxc023mX