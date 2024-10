Isplivala nikad viđena fotka Goce i Šijana: On je nosi na rukama, a od njene vitke linije zastaje dah (FOTO)

Pevačica Goca Božinovska davne 1989. upoznala je boksera Zorana Šijana, sa kojim je dobila sina Mirka i ćerku Zoranu. Goca je pre Šijana bila u braku sa kompozitorom Radetom Vučkovićem, a iz tog braka rodila se njena ćerka Jelena.

Goca Božinovska se i dan-danas braka sa Zoranom Šijanom seća sa setom, te neretko o istom i priča i sa ponosom se priseća zajedničkih trenutaka.

Ona je jednom prilikom otkrila kako je upoznala Zorana.

- Bila sam na moru sa ćerkom Jelenom, Zlatom Petrović i njenim sinom Mikijem. Otišli smo na ručak u Herceg Novi i tamo sam srela Zorana. Odmah smo kliknuli. Šijan i ja smo se dogovorili da uveče odemo na piće i tako je sve počelo. To je bila ljubav na prvi pogled. Posle dva dana smo rešili da ceo život provedemo zajedno. Spakovala sam kofere i počela da živim sa njim - pričala je ona i dodala:

- Kad sam upoznala Zorana, nisam znala ko je on, a nije ni Zlata. Nikad pre toga nisam čula za njega. Ni on nije znao da sam ja pevačica, jer tada nisam bila mnogo popularna. Na početku naše veze, Zlata nikako nije bila za to da budem s njim, jer se sve između nas prebrzo desilo. Plašila se da će izgubiti drugaricu i da više nećemo provoditi vreme zajedno, jer smo bile nerazdvojne. Vremenom su se ona i Šijan zavoleli kao da su najrođeniji.

Sada je isplivala njihova do sada nikad viđena fotka u kupaćem kostimu, gde on nju nosi, a ona s osmehom na licu pozira. Kako to izgleda, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić