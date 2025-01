TRAŽIO ŠESTORICU POPOVA NA SAHRANI: Otkriven sadržaj testamenta Pavla Vuisića, a evo kome je pripala imovina!

Prošlo je 36 godina od smrti Pavla Vuisića, ikone jugoslovenske kinematografije i zvezde serije "Kamiondžije".

Njegov život, ispunjen glumačkim dostignućima, ali i brojnim intrigama, i dalje budi interesovanje.

Posle više od tri decenije od smrti legendarnog Paje, postavlja se pitanje šta se desilo sa imovinom koju je ostavio iza sebe.

- To je udovica prodala još pre mnogo godina, mislim čak 20 godina. Stan u kome su oni živeli će jednog dana biti neka vrsta spomen-muzeja ili će biti korišćen u svrhe čuvanja sećanja na Paju Vuisića - istakao je Viktor Lazić, putopisac i predsednik Udruženja "Adligat".

- Porodica Pavla Vuisića podržava ovaj projekat od našeg osnivanja, njegova supruga Mirjana Vuisić je član osnivač našeg udruženja i članica upravnog odbora i ona je upravo donatorka svih ovih materijala. Pored ličnih predmeta – naočara, lula, upaljača, njegovog indeksa, pasoša, projekata za brodove, ovde možete da vidite i rukopise njegovih pesama. On je pisao poeziju usput i uništavao je odmah. Te papiriće bi bacao. Često bi pisao na salvetama, kutijama od cigareta, šibica, na najneverovatnijim mestima i kada završi pesmicu, baci je. Njegova supruga bi tada tajno išla za njim i vadila ih iz kanti za đubre ili skupljala po ulici i posle njegove smrti objavila je knjigu njegovih pesama - rekao je za “Blic dan” Viktor Lazić, putopisac i predsednik Udruženja "Adligat".

On je otkrio kako glasi jedna od pesama.

A kad ja pretvorim ove svoje goleme ruke u kamen, a kad ih pretvorim, nikom se neće znati znamen, onda kad ja pretvorim ove svoje umorne ruke u kamen.

Lazić je pokazao koliko je Vuisić bio romantičan, posebno kada je reč o njegovoj supruzi Mirjani Vuisić.

- Tu su ljubavna pisma koja je napisao svoj supruzi. Oni su napravili jednu vrstu posebnog jezika da komuniciraju. Međutim, supruga je zamolila da njihov sadržaj u potpunosti obelodanimo tek posle njene smrti. Tu su i sva tri testamenta koje je sastavio, uključujući najslavniji njegov testament, ujedno verovatno najpoznatiji testament u srpskoj istoriji. I on se nalazi ovde. U tom testamentu Paja, ogorčen, kritikuje i Crkvu i državu. Zahteva da mu šestorica popova pevaju na sahrani, ali u sebi, da ih on ne čuje. I traži da mu nijedan komunista, pošto je znao da će njegova sahrana biti pretvorena u veliki događaj, niti jedne reči ne progovori na njegovom grobu, inače će se on u grobu prevrnuti, i ne samo prevrnuti, već iz groba ustati... - rekao je, između ostalog, Lazić šta piše u testamentu.

Autor: Nikola Žugić