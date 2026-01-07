DANAS SE SAHRANJUJE BRIŽIT BARDO! Obožavaoci se opraštaju od slavne lepotice, a evo gde će počivati!

Preminula je u 91. godini.

Brižit Bardo, francuska filmska glumica koja je prošlog meseca preminula u 91. godini, biće danas sahranjena u letovalištu Sen Trope na Francuskoj rivijeri, objavio je Rojters, pozivajući se na informacije lokalnih vlasti.

Ispraćaj će se održati u 10 časova u crkvi Notr Dam de l’Asompsion, nakon čega će Bardova biti sahranjena u strogoj privatnosti na groblju u gradu u kojem je veći deo kasnijeg života provela povučeno, iza visokih zidova, okružena brojnim životinjama.

Komemoracija otvorena za građane i obožavaoce održaće se u staroj gradskoj četvrti La Ponš, istorijskom središtu nekadašnjeg ribarskog mesta.

Bardova je svetsku slavu stekla početkom dvadesetih godina u filmu „I Bog stvori ženu”, a njen izgled i energija postali su simbol oslobođene ženstvenosti u Francuskoj pedesetih godina prošlog veka. U Francuskoj je bila poznata pod nadimkom B. B., a njene uloge učinile su je ne samo seks-simbolom već i pop-kulturnom ikonom. Bila je i prva slavna ličnost koja je poslužila kao model za bistu Marijane, simbola Francuske Republike.

Autor: R.L.