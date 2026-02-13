Ovako živi žena fudbalera milijardera! Pogledajte u kakvoj palati se Georgina Rodrigez baškari (FOTO)

Georgina Rodrigez podelila je delić luksuznog života!

Georgina Rodrigez podelila je delić izuzetno luksuznog života koji ona i verenik Kristijano Ronaldo vode u Saudijskoj Arabiji, nakon što je fudbaler postao prvi milijarder u istoriji tog sporta.

Influenserka (32) na Instagramu je objavila niz atraktivnih fotografija na kojima je pokazala raskošni dom para, ali i deo njihove impresivne kolekcije sportskih automobila. Na jednoj od fotografija Georgina pozira s Hermèsovom torbom vrednom oko 20 hiljada funti, naslonjena na skupi automobil, dok je na drugoj snimljena kako se vozi na zadnjem sedištu luksuznog vozila s vozačem.

Porodični dom Ronalda i Georgine uređen je u minimalističkom stilu u kojem prevladavaju bela boja, mekani kremasti tepisi, moderni nameštaj i veliki televizor. Na fotografijama se vidi i Ronaldo (41) kako provodi vreme s decom, vodi ih u razgledavanje i na skijanje u zatvorenom prostoru.

Objavu je Georgina kratko opisala jednom rečju: "Dom".

Par zajedno ima ćerke Alanu i Belu, a pomoću surogat-majke dobili su blizance Evu Mariju i Matea. Bela je imala brata blizanca Anhela, koji je, nažalost, preminuo ubrzo nakon rođenja. Ronaldo ima i sina Kristijana Džuniora iz ranije veze.

Georgina i Ronaldo upoznali su se 2016. godine, kada je ona radila kao prodajna asistentkinja u "Gucci" radnji u Madridu i privukla njegovu pažnju.

Autor: Nikola Žugić