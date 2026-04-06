Šeron Stoun: Najbolji filmski poljubac bio mi je sa Robertom De Nirom

Iskrena do koske!

Američka glumica Šeron Stoun izjavila je da je njen najbolji filmski poljubac bio sa kolegom Robert De Nirom tokom snimanja kultnog filma Kazino 1995. godine.

- Snimili smo ovu scenu gde moram da idem u kupatilo, i pošto glumim prevaranta, nateram ga da mi da novac da odem. On mi daje novac, a ja ga pogledam kao da kažem: 'Stvarno? Mislim da je potrebno malo više od 50 dolara za kupatilo.' I on...pruži ruku i da mi oko 100 dolara, a onda se nagnem i poljubim ga", navela je Stoun, prenosi Foks njuz.

Dodala je da ju je taj poljubac "oborio s nogu". Glumica je rekla da je za nju posebno važno bilo da igra pored glumca kojem se najviše divila.

- Bila sam toliko ludo zaljubljena u njega kao glumca od samog početka da je verovatno mogao da me udari čekićem u glavu, a ja bih rekla: 'O da!'. Bilo je fantastično, tako da ne znam da li bih mogla da uporedim bilo šta drugo sa tim", rekla je Stoun.

Film Kazino doneo je Stoun Zlatni globus i nominaciju za Oskara, a glumica će se uskoro pojaviti u trećoj sezoni popularne serije Euforija na HBO Max-u, pored Zendaje, Sidni Svini, Mod Apatou i Džejkoba Elordija. Premijera je zakazana za 12. april.

Autor: Nikola Žugić