Šeron Stoun: Najbolji filmski poljubac bio mi je sa Robertom De Nirom

Izvor: pink.rs, tanjug, Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello

Iskrena do koske!

Američka glumica Šeron Stoun izjavila je da je njen najbolji filmski poljubac bio sa kolegom Robert De Nirom tokom snimanja kultnog filma Kazino 1995. godine.

- Snimili smo ovu scenu gde moram da idem u kupatilo, i pošto glumim prevaranta, nateram ga da mi da novac da odem. On mi daje novac, a ja ga pogledam kao da kažem: 'Stvarno? Mislim da je potrebno malo više od 50 dolara za kupatilo.' I on...pruži ruku i da mi oko 100 dolara, a onda se nagnem i poljubim ga", navela je Stoun, prenosi Foks njuz.

Dodala je da ju je taj poljubac "oborio s nogu". Glumica je rekla da je za nju posebno važno bilo da igra pored glumca kojem se najviše divila.

- Bila sam toliko ludo zaljubljena u njega kao glumca od samog početka da je verovatno mogao da me udari čekićem u glavu, a ja bih rekla: 'O da!'. Bilo je fantastično, tako da ne znam da li bih mogla da uporedim bilo šta drugo sa tim", rekla je Stoun.

Film Kazino doneo je Stoun Zlatni globus i nominaciju za Oskara, a glumica će se uskoro pojaviti u trećoj sezoni popularne serije Euforija na HBO Max-u, pored Zendaje, Sidni Svini, Mod Apatou i Džejkoba Elordija. Premijera je zakazana za 12. april.

Autor: Nikola Žugić

