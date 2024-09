Još jedna loša vest iz sveta sporta! Umro trostruki olimpijski šampion

Nekadašanji ruski rvač Aleksandar Medved preminuo je u 87 godini života, prenela je Svetska rvačka feredacija.

Medved je bio trostruki olimpijski šampion i sedam puta najbolji na svetu.

- Rastužila nas je smrt Aleksandra Medveda. Bio je ambasador našeg sporta, a njegovi uspesi pokazuju da ga je svet smatrao najboljim. Ovo je veliki gubitak za svet rvanja i u ovim teškim trenucima smo uz porodicu Medved - izjavio je predsednik Svetske rvačke federacije Nenad Lalović.

Rest in peace, Aleksandr MEDVED (1937-2024)



Aleksandr MEDVED, a three-time Olympic🥇and seven-time world champion, died aged 86.



United World Wrestling expresses its grief at the passing of the legend and stands with the Medved family. pic.twitter.com/C9ljJ398si