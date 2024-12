'JOKIĆ JE NAJVEĆA PREVARA U ISTORIJI SPORTA' Sramni napadi na srpskog asa: Tvrde da su mu MVP trofeji NAMEŠTENI

Ni 56 poena na jednoj utakmici, ni prosek od 31,4 poena, 13,6 skokova i 10,3 asistencije po meču od starta sezone, ni brutalne partije koje su oduševile mnoge, nisu bile dovoljne da svi prihvate kako je Nikola Jokić glavni kandidat za MVP titulu ove sezone.

Jokić doslovno sam nosi ekipu Denvera, ali je jedan korisnik društvene mreže "X" rešio da ga žestoko napadne i to objavom u kojoj tvrdi da je srpski as najveća prevara u sportu.

Navijač Dalasa po imenu Frenk Burner napisao je sledeće:

- Ako ozbiljno verujete da Jokić svoje brojeve dobija organski, a ne kao proizvod čitavog sistema dizajniranog posebno za prikupljanje MVP titula i tripl-dabl učinaka, onda ne znam šta da vam kažem. Kroz njega se provlači svaka akcija i igra po 37 minuta tako da mu brojke izgledaju naduvane. Zašto igra sve te minute? Zato što namerno nemaju rezervnog centra jer to povećava njegove brojke. Dakle, da li pobedio ili izgubio, njegove brojke i napredna statistika izgledaju besmisleno - istakao je on, pa nastavio sa sramnim navodima:

- Strateški su stvorili sistem da zasluge za pobedu ili poraz pripadaju Jokiću bez obzira na sve, samo zbog lude napredne statistike. Pobeda Nagetsa = 'Jokić je najuticajniji igrač u istoriji'. Nagetsi izgube = 'neka neko pomogne Jokiću. Tim je tako loš kada nije na parketu. Ovako osvaja MVP titulu svake godine. Zato, bez obzira na učinak Nagetsa, da li je prvi ili šesti na tabeli, Jokić izgleda kao najvredniji igrač lige. To je najveća prevara u sportu.

If you seriously believe that Jokic gets his numbers organically and not a product of an entire system designed specifically to collect MVPs and triple double records then I don’t know what to tell you.



Thread: pic.twitter.com/Xw7arQiEkn