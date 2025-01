Strava i užas u Los Anđelesu! Izgorela kuća Stiva Kera, i trener Lejkersa ostao bez doma (VIDEO)

Trener Golden Stejt Voriorsa i selektor Amerike Stiv Ker potvrdio je da je njegova rodna kuća u Los Anđelesu izgorela u stravičnim požarima. Bez doma, kako pišu američki mediji, ostao je i trener Los Anđeles Lejkersa Džej-Džej Redik.

Stravični požari koji su zahvatili Pasifik Palisejds u Los Anđelesu odneli su najmanje deset života, a na hiljade ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Među ljudima kojima su izgorele kuće su i jako poznati košarkaški treneri - Stiv Ker i Džej-Džej Redik.

Stiv Ker je rođen u tom delu grada, koji je zbog požara sada sravnjen sa zemljom. Jedan od najboljih i najpoznatijih trenera današnjice pre nekoliko dana izjavio je da je njegova 90-godišnja majka evakuisana iz tog dela grada, a noćas je potvrdio stravične slutnje, da je čitavo predgrađe u kojem se rodio i odrastao, doslovce izgorelo do temelja!

Steve Kerr confirms his childhood home in Pacific Palisades burned in the fire. He said he was there two weeks ago for dinner with his mother (who made it out safe). Here he is in detail on the devastation of the fire and the memories gone. pic.twitter.com/mvJuBwPo9g