PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU: Ubijeno 12 osoba, napadač uživo na Fejsbuku prenosio KRVAVI PIR

Tajlandski vojnik ubio je najmanje 12 ljudi u provinciji Nakon Ratčasima, javljaju lokalni mediji.

Vojnik je najpre ubio nadređenog i dvojicu kolega unutar vojnog kampusa, a zatim je ukrao vozilo iz kojim se odvezao do obližnjeg mesta Korat gde je otvorio vatru na ljude.

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช



