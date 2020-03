Sećate li se devojčice iz Sirije koja se SMEJALA BOMBAMA? Evo šta se desilo sa njom i njenom porodicom (VIDEO)

Trogodišnja devojčica iz Sirije koju je otac naučio da se smeje na zvukove bombardovanja kako se ne bi plašila došla je na bezbedno u Tursku sa svojim roditeljima, preneo je BBC.

Video male Salve kako se smeje na bombe postao je viralan prošlog meseca. Na snimku se vidi kako se devojčica igra dok bombe padaju u blizini njene kuće u Idlibu. Turska vlada pomogla je Salvi i njenoj porodici da pređu granicu nedelju dana kasnije.

Idlib je poslednje uporište pobunjenika u Siriji. Skoro million ljudi je pobeglo preko sirijsko-turske granice od decembra, usred žestokih borbi u region Idliba između pobunjenika koje podržava Turska i sirijskih vladinih snaga, podseća BBC.

