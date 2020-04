MASOVNA GROBNICA U NJUJORKU! Umrle od korone, bez rodbine i poslednjeg pozdrava, sahranjuju na zloglasnom "Ostrvu smrti"! (VIDEO)

Bespilotna letelica snimila je radnike komunalnih preduzeća kako sahranjuju tela preminulih u masovnu grobnicu na ostrvu Hart, tik uz obalu Bronksa.

Juče je sahranjeno oko 40 ljudi, njihova tela smeštena su u drvene kovčege na kojima su bila istaknuta njihova imena. Bez rodbine, poslednjeg pozdrava i oproštaja...

NYC Mayor confirms they are now burying many #Covid19 corpses in mass graves on Hart Island. Today alone there were at least 40 coffins. The bodies are wrapped in body bags and placed in pine boxes, with their names scrawled on the top. Source: NY Post #TrumpBurialPits pic.twitter.com/2yb2pVVt3U