Vašington podneo zahtev da UN vrate sankcije Iranu

U pismu koje je Vašnington uputio Savetu bezbednosti UN navodi se da se Iran navodno ne pridržava tog sporazuma, prenosi Rojters.

Rusija je plan Sjedinjenih Država da Ujedinjene nacije ponovo uvedu sankcije Iranu odbacila kao "nepostojeći".

Moskva tvrdi da bi SAD mogle da pokrenu pitanje ponovnog uvođenja sankcije Iranu od strane UN samo u slučaju da nisu istupile iz iranskog nukearnog sporazuma, što je američki predsednik Donald Tramp učinio 2018. godine.

Takvu tvrdnju izneo je i ministar spoljnih poslova Irana i pozvao članice Saveta bezbednosti da odbace ovaj potez Vašingtona.

.@SecPompeo announces the United States will initiate the restoration of @UN sanctions on Iran lifted under UN Security Council Resolution 2231. This process will lead to those sanctions coming back into effect in 30 days. pic.twitter.com/lSlboBCMB5