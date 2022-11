NASA LANSIRALA RAKETU KA MESECU! Simonović: Sa ARTEMIS-om počinje nova era u istraživanju okolozemljskog prostora

U okviru projekta ARTEMIS NASA je danas lansirala svoju najmoćniju raketu ka Mesecu, zašto je ovo značajno i kakvi podaci se očekuju za 25 dana za Pink je govorio srpski popularizator astronomije Branko Simonović.

- Projekat ARTEMIS je jedan veliki program i prekretnica kada je istraživanje Sunčevog sistema u pitanju u nekoj dalekoj budućnosti, ali u ovoj bližoj odnosi se na povratak na Mesec - rekao je Simonović i dodao:

- Ovoga puta taj povratak na Mesec ima mnogo veći značaj, i mnogo praktičniji. Sa ARTEMIS-om počinje nova era u istraživanju okolozemljskog prostora - kaže Simonović.

On je u šali rekao da moramo da smilimo i neku dobru reč za to dvorište.

- Ja to zovem ovozemaljsko dvorište, dakle do Meseca, jer to ipak nije ni daleki kosmos ni Sunčev sistem u nekom širem smislu reči, već je to naše susedstvo, dakle u okviru svog dvorišta - navodi Simonović.

On je podsetio da je lansiranje rakete planirano još pre godinu dana ali da je odloženo zbog curenja vodeonika.

- Veliki je novac u pitanju, to su milijarde dolara koje su tu uložene. Sad će biti godinu dana od odlaganja, jer ova raketa radi na tečni vodeonik i kiseonik - podsetio je Simonović.

Kako je rekao, upravljanje vodeonikom u svakom smislu reči je jako teško, koliko god imao prednosti i energetske moće sa jedne strane, sa druge strane je sa njim veoma teško raditi, zaključuje Simonović.