Pojeo ih blam! Pogledajte reakcije zvaničnika NATO posle Bajdenovih gafova! (VIDEO)

Ceo svet bruji o dva nova gafa Džoa Bajdena, a snimci tih trenutaka, kao i reakcije prisutnih svetskih lidera i saradnika američkog predsednika šire se društvenim mrežama.

Bajden je sinoć na samitu NATO-a u Vašingtonu prvo pred najvišim službenicima zemalja članica ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog pogrešno predstavio kao "predsednika Putina", pre nego što se ispravio.

. @NATO leaders react to President Biden mistakenly introducing President Zelenskiy as "President Putin". pic.twitter.com/V8rNfpY3Sj

Stojeći na pozornici sa još 23 svetska lidera, Bajden je govorio o važnosti osiguranja budućnosti Ukrajine i pomoći zemlji u borbi protiv ruske agresije, pre nego što je pozdravio i predstavio Zelenskog na pozornici. "Sada želim predati pozornicu predsedniku Ukrajine, koji ima hrabrosti koliko i odlučnosti", rekao je Bajden. Zatim je dodao: "Dame i gospodo, predsednik Putin".

The reaction from Biden's team when he called Kamala "Vice President Trump"



ABSOLUTELY PRICELESS 🤣😂💀 pic.twitter.com/WLSFD2vDYp