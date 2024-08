IZAZVAO PANIKU MEĐU STANOVNIŠTVOM: Zemljotres od 5,3 Rihtera pogodio Kašmir

Zemljotres jačine 5,3 stepena Rihterove skale jutros je potresao jutros delove Pakistana i izazivao paniku među stanovništvom.

Pakistanski zvaničnici su saopštili da još nema izveštaja o šteti.

Epicentar zemljotresa bio je u jugozapadnom Kašmiru, pretežno muslimanskom regionu koji je podeljen između Indije i Pakistana.

Prema Nacionalnom centru za seizmičko praćenje u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, dubina žarišta potresa bila je 20 kilometara.

