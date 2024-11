Mama se probudila posle dremke i saznala da je njen sin (5) nestao: Već tri dana ni traga od dečaka

Mama, koja se probudla nakon popodnevne dremke u mirnom gradu u Oregonu, saznala je da je njen autistični petogodišnji sin nestao, saopštila je policija.

Džošua Džejms Mekoj (5) nestao je iz svoje kuće u okrugu Kus u Oregonu 9. novembra i otada ga niko nije video.

Njegova majka je rekla policiji da je otišla da spava sa dečakom oko 13 sati u subotu, ali da ga nije bilo u kući kada se probudila oko 17.30 sati.

Kancelarija šerifa okruga Kus pokrenula je potragu sledećeg dana. Policija je rekla da je pronašla neke tragove, ali ništa definitivno. Ništa više nisu rekli o potrazi, prenosi Daily mail.

"Nakon što je završena početna procena, lokalni timovi su počeli da pretražuju okolna područja, a njihovi napori su intenzivirani ujutru 10. novembra, koristeći bespilotne letelice, zamenike, nadgledanje i detektive", rekli su u ažuriranju u ponedeljak uveče.

#MISSING CHILD ALERT

5-year-old Joshua James McCoy went missing from his home on Stage Road in Hauser, OR, on Nov 9 around 1:00 p.m.



If you have any information, please call CCSO at 541-269-8911.https://t.co/Tzisdf5dqT